В 2020 году в Коми изменят плату за детский сад

В 2020 году в Коми повысят размер родительской платы за детский сад. Соответствующее постановление подписал первый зампред правительства - руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин.

Меньше всего родители будут платить за детский сад в Сосногорске (101,7 ), в Княжпогостстком (102,6) и Койгородском районах (103,3). Дороже всего присмотр и уход за детьми обойдутся в Усинске (164,3), в Воркуте (150,3) и Инте (148,9).

В Сыктывкаре средний размер родительской платы увеличился сразу на 44 рубля, в Воркуте - на 45,9, в Вуктыле - на 31,2, в Ижемском районе - на 33,4. Эти изменения вступят в силу с 1 января.

В Усинске и Инте размер платы за пребывание детей в дошкольных учреждениях в 2020 году не изменится.

Размер родительской платы для групп с кратковременным пребыванием детей остался во всех муниципалитетах на прежнем уровне. Самый низкий – в Сосногорске (40,3 рубля), а самый высокий - в Усинске (82,2 рубля).

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