На пожаре в Сыктывкаре пострадали два человека

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 1.05 на улице Оплеснина. В доме №14 загорелась квартира. Спустя пять минут на место прибыли пожарные. К тому моменту самостоятельно эвакуировались 37 человек, еще четверых спасли сотрудники МЧС.

Огонь потушили в 1.40, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате случившегося пострадали два человека. Их увезли в больницу с признаками отравления угарным газом. На месте происшествия работали 46 человек и 16 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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