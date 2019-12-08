2019-12-08T11:51:32+03:00
Общество

На пожаре в Сыктывкаре пострадали два человека

Из дома эвакуировались 37 человек, еще четверых удалось спасти
Поделиться:
пресс-служба ГУ МЧС по ХМАОпресс-служба ГУ МЧС по ХМАО
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в 1.05 на улице Оплеснина. В доме №14 загорелась квартира. Спустя пять минут на место прибыли пожарные. К тому моменту самостоятельно эвакуировались 37 человек, еще четверых спасли сотрудники МЧС.

Огонь потушили в 1.40, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате случившегося пострадали два человека. Их увезли в больницу с признаками отравления угарным газом. На месте происшествия работали 46 человек и 16 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На пожаре в Воркуте спасли 13 человек

Еще 28 эвакуировались самостоятельно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сосногорске на дереве заметили рысь
На переправе в Алешино запретили ездить на автомобилях
В Сыктывкаре машина провалилась под лед: один человек в больнице
В Сыктывкаре поставят памятник фронтовикам
В Корткеросском районе завели дело из-за незаконной свалки
У воркутинца мошенники украли 77 500 рублей
На пожаре в Воркуте спасли 13 человек
Сыктывкарец отсудил 413 тысяч рублей за ДТП
Пенсионер из Коми выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей
В магазинах Сосногорска начали продавать овощи из местных теплиц
4-летнюю девочку госпитализировали в Сыктывкаре после удара током от гирлянды
Самую большую зарплату в Коми предложили руководителю службы по охране труда
Много снега и гололед: прогноз на декабрь в Коми
В 13 муниципалитетах Коми объявили карантин
20-летняя жительница Усинска погибла в Санкт-Петербурге
В Сыктывкаре иномарка врезалась в банк
Неделя контрастов: к концу недели тепло в Коми сменится морозами
Двух сыктывкарцев шантажировали фотографиями в интернете
На содержание сыктывкарских кладбищ потратят почти 11 миллионов
Сотрудники УГТУ просят освободить ректора из-под ареста
В Сыктывкаре Renault сбил на «зебре» девушку