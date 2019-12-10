Европейские режиссеры высказались в защиту Шиеса

В Архангельске прошла церемония награждения Международного кинофестиваля «ARCTIC OPEN’2019». На церемонии европейские режиссеры высказались в защиту станции Шиес, на которой собираются строить мусорный полигон. Об этом пишет «Север. Реалии».

Сначала на сцену вышел режиссер из Швейцарии Life».

Напомним, что на прошлых выходных жители Сыктывкара также высказались против строительства полигона в Архангельской области. Участникам пикета не помешала ужасная погода с злым ветром и адским гололедом.

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