Четыре законных способа выйти на пенсию раньше срока в Коми

В 2019 году в Республике Коми, как и по всей России, стартовали пенсионные преобразования, отсрочивающие выход на заслуженный отдых. Теперь пенсионный возраст будет постепенно расти, повышение продлится до 2028 года. Если не хочется откладывать планы на отдых в долгий ящик, предлагаем легально выйти на пенсию раньше. Расскажем как.

Нарабатываем стаж

По закону, который начал действовать в 2019 году, на пенсию могут раньше выйти трудоголики. Если женщина наработала стаж 37 лет, а мужчина – 42 года, то можно начать отдыхать на два года раньше. Но действует ограничение: в страховой стаж не войдет время, когда вы получали пособие по безработице, ухаживали за инвалидом или престарелым человеком. Плюсом является то, что в этот срок включат декретный отпуск и больничные.

Не забываем, что Коми – суровый край. В республике действует северный стаж. Если вы проработали в районах Крайнего Севера (РКС) 15 лет или в местностях, к ним приравненных (МКС), 20 лет, то можете беззаботно мечтать о бесконечных субботах и воскресеньях. Женщины, имеющие полный северный стаж, могут претендовать на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

В Коми ряд территорий относится к РКС, ряд – к МКС. При этом при установлении досрочной пенсии применяется перечень районов, действующий на 31 декабря 2001 года. Согласно этому перечню, в Коми к РКС относятся Воркута, Инта и Усинск с подчиненными им территориями, а также Усть-Цилемский,Ижемский и Печорский районы. ны. В МКС входят все остальные территории.

Важная деталь: чтобы выйти на пенсию с полным северным стажем раньше установленного срока, мужчине нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет, а женщинам — не менее 20 лет.

Заметим, что люди предпенсионного возраста тоже могут выйти на пенсию на два года раньше. Если вы были уволены по сокращению штата и не можете устроиться на новую работу, при этом обладаете нужным страховым и северным стажем, обращайтесь в органы занятости: там вам документально обоснуют необходимость в раннем выходе на заслуженный отдых.

Дети также помогут побыстрее отправиться на пенсиюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Рожаем

В случае с пенсией поговорка про заек и лужайки приобретает смысл. Так, женщины, имеющие необходимый северный стаж (12 лет в РКС,17 лет в МКС), родившие двух и более детей, вправе выйти на пенсию в 50 лет. Страховой стаж должен при этом составлять не менее 20 лет.

Тот же принцип действует и в отношении женщин, не имеющих полного северного стажа.

Если у вас трое детей, спокойно отправляйтесь нянчить внуков в 57 лет. Если у вас четверо детей, то посвятить себя любимым развлечениям, а не работе можно уже в 56 лет. Льгота за детей с северным стажем и эта льгота не суммируются. Для матерей-героинь с пятью и более детьми действует «старый» пенсионный тариф – 50 лет.

Если у вас опасная для здоровья работа, спокойно выходите на заслуженный отдых раньшеФото: Алексей БУЛАТОВ

Опасная профессия

Если работаете на рискованном для здоровья производстве или имеете не самую распространенную профессию, то есть возможность выйти на пенсию раньше. Существует два списка профессий с особо опасными и тяжелыми условиями труда. В первый перечень входят профессии 24 сфер деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых, химическим производством, металлообработкой. Во втором списке, где профессии «полегче», — 34 сферы деятельности.

Если ваша профессия входит в первый список, то вы можете выйти на пенсию в 45 лет (женщины) или в 50 лет (мужчины). Дамам нужно при этом отработать 7,5 лет на вредном производстве, 7,5 лет – в другом месте. У мужчин сроки выше – по 10 лет.

В случае со вторым списком женщинам нужно отработать 10 лет на вредном производстве, чтобы выйти на пенсию в 50 лет. Мужчинам – 12,5 лет, чтобы расслабиться в 55 лет.Такой же стаж придется наработать в других местах.

Важно: если у перечисленных работников есть необходимый северный стаж, то возраст выхода на пенсию у них может быть снижен еще на пять лет. Отдельно оговаривается право на раннюю пенсию у лесников, геологов, работников ФСИН, спасателей, пожарных, работников гражданской авиации и у других специалистов из малых списков.

Для северян действует своя льгота. Если вы трудитесь оленеводом, охотником-промысловиком или рыбаком, то имеете полное право выйти на пенсию в 45 лет (женщины) или в 50 лет (мужчины).

Уже настрадались в этой жизни

Это самый грустный повод выйти на пенсию пораньше. Но те, кому несладко пришлось в жизни, обязательно должны знать свои права. Если вы являетесь родителем или опекуном ребенка-инвалида с детства и воспитали его до 8 лет, отработали 20 лет (мужчины) или 15 лет (женщины), то попрощаться с работой можете в 55 и 50 лет соответственно.

Также досрочно выходят на пенсию инвалиды по зрению с I группой, инвалиды, получившие военные травмы, и пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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