«Нам грозит отравление свалочным фильтратом». Экологи выступают против реконструкции ухтинского полигона ТБО

В Ухте завтра, 11 декабря, пройдут общественные слушания по проекту реконструкции ухтинского городского полигона твердых бытовых отходов. Общественная организация «Комитет спасения Печоры» считает, что это мероприятие грозит экологической катастрофой. Экологи приглашают жителей города принять участие в мероприятии и высказать свою точку зрения по этому вопросу.

С проектом расширения полигона бытовых отходов под Ухтой две недели назад познакомились члены общественного совета при Минприроды Коми. На мероприятии присутствовали экоактивисты. Они записали слова представителя «Ухтаспецавтодор» Куприянова, который опасается, что общественные слушания 11 декабря «сорвут хайпующие на теме Шиеса». Ее экологи изучили проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и пришли к выводу, что грядущая реконструкция губительно скажется на экологии региона.

Всего экологи подготовили 14 замечаний по проекту, которые озвучат на общественных слушаниях. Часть из них они опубликовали в открытом доступе. Например, свалочный фильтрат может загрязнить водоносный горизонт, который находится всего на глубине 1 метра под проектируемым полигоном. Также экологи пишут, что нет никаких подтверждений доводов, что «полигон находится за пределами водоохранных зон водотоков, паводковыми водами не затапливается». Пункт о том, что «поверхностные сточные воды, образующиеся при выпадении атмосферных осадков, вместе с фильтратом размещаются на карты полигона с целью увлажнения ТКО», вызвал у экологов шок:

- У нас регион с повышенным увлажнением! Зачем еще увлажнять полигон ядовитым фильтратом? Это противозаконное проектное решение, - пишут экологи.

«Комитет спасения Печоры» просит ухтинцев потратить время и прийти на общественные слушания, которые состоятся уже завтра в Ухте в доме №11 по улице Бушуева в 14:00.

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