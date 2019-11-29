Экоактивисты хотят держать под контролем мусорный вопрос в Коми

В течение года 2019 года формировалась новая территориальная схема сбора и переработки отходов в Коми. Уже в декабре она должна быть утверждена. Это, в частности, говорилось на внеочередном заседании общественного совета при Минприроды Коми. Однако экоактивисты, которые присутствовали на мероприятии, не согласны с тем, что территориальную схему следует принимать. Подробнее — в статье.

Министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин рассказал, что проект новой территориальной схемы уже сформирован с учетом предложений регионального оператора, обновленной информации об источниках образования отходов и предложений муниципальных образований. С 14 октября по 12 ноября прошло заочное общественное обсуждение на сайте ведомства — в течении месяца поступали предложения. Министерство их рассмотрело. «Если были законные основания их учесть, мы их учитывали», - говорит министр.

Министр не выступил против инициативы экоактивистовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В ближайшие время проект территориальной схемы будут направлен в министерство ЖКХ для последующего расчета тарифа. Затем проект будет утвержден совместным приказом МинЖКХ и Минприроды Коми. Окончательная версия будет опубликована, - отметил Полшведкин.

Министр отметил, что предложения по территориальной схеме поступали самые разные. Например, приостановить принятие проекта на год или вообще вернуться в дореформенный период, что министр назвал идеей фантастической. Он отметил, что это невозможно, так как согласно закону территориальная схема должна быть утверждена до конца года (в статья 13.3 №89-ФЗ указано, что до 1 января 2020 года должны быть внесены определенные параметры в территориальную схему).

Руководитель движения «Гражданское Общество Республики Коми» Людмила Парначева отметила предотвращение и сокращение образования отходов, а также максимальное использование исходного сырья — это приоритет, согласно ФЗ №89. По ее словам, новая редакция территориальной схемы в Коми не соответствует федеральному закону. Например, в ней предусмотрено строительство десяти мусоросортировочных заводов, однако не проработана и не внедрена эффективная система раздельного сбора отходов. Если сортировку отходов не использовать, то объем мусора с каждым годом продолжит увеличиваться.

Члены общественного совета выслушали доводы экоактивистовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Согласно новой территориальной схеме уже в 2022 году будут построены мусоросортировочные комплексы — это серьезные деньги республики. Надо сначала создать грамотную систему раздельного сбора отходов, а потом уже строить мусоросортировочные заводы. И мы готовы в этом поучаствовать, - отметила она.

Экоактивисты предложили приостановить введение территориальной схемы на год, а также создать комиссию или рабочую группу по общественному контролю по созданию территориальной схемы. Первое предложение министр отмел еще в начале своего доклада, а вторую рекомендацию поддержал.

- Я готов. Только давайте не контролировать друг друга, а обсуждать те предложения, которые мы встраиваем в территориальную схему, в том числе с учетом действующего законодательства, - отметил на предложения активистов министр.

В итоге, общественный совет поддержал предложение по созданию рабочей группы по доработке территориальной схеме. В рабочем порядке будет определен состав и функционал новой структуры. По мысли экоактивистов, группа будет постойным органом, который поможет соответствующим профильным ведомствам корректировать территориальную схему.

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