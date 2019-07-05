"Через четыре года в Коми будет 100-процентное возобновление лесов," - Роман Полшведкин

"К 2023 году по национальному проекту "Сохранения лесов" Республика Коми выйдет на 100-процентный показатель возобновления лесных угодий," - пообещал глава регионального минприроды Роман Полшведкин на сегодняшнем пресс-подходе, организованном в рамках Национального лесного форума. На брифинге министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК в общих чертах описал цели и задачи нацпроекта.

- Сегодня в Коми восстанавливается свыше 70% леса. Но к 2023 году, то есть уже через четыре года, регион выйдет на стопроцентный показатель возобновления лесных угодий. Будет вестись четкий учет: сколько срубили, сколько посадили, сколько леса погибло и сколько мы компенсировали, - сообщил прессе руководитель минприроды.

Территориями активной вырубки на сегодня являются южные муниципалитеты республики и Удорский район. Министр отметил, что в южном кластере уже есть примеры, когда лесодобывающие предприятия заходят на вторичные леса (восстановленные лесные угодья). Это стало возможно благодаря проекту интенсивного лесовосстановления, который реализуется в Коми уже четвертый год подряд.

- Леса хватит надолго! - такой оптимистический прогноз дал Роман Полшведкин.

Министр "сделал реверанс" в сторону лесного бизнеса.

- Предприятия лесной промышленности находят баланс между сохранением природных ресурсов, экономикой и собственным развитием, - отметил руководитель министерства.

В качестве серьезного достижения в отрасли Полшведкин выделил производство биотоплива. На сегодня в Коми 60 % древесных отходов перерабатывается в биотопливо - брекеты и пеллеты - впоследствии они используются в котельных Коми тепловой компании. Биотопливо используется в котельных Коми тепловой компании, а также отправляются на экспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Монди СЛПК получил премии Lesprom Awards

АО «Монди СЛПК» признано лучшим в сфере управления лесами среди предприятий лесной и лесоперерабатывающей промышленности Россиипо решению жюри отраслевой премии Lesprom Awards. В этой номинации компания удерживает первенство третий год подряд. Кроме того, Монди СЛПК победил в номинации «Экологически ответственный производитель», учрежденной Всемирным фондом дикой природы (WWF России) и Ассоциацией экологически ответственных лесопромышленников. (подробности)

На "деле лесников" присутствующие кричали суду: "Стыд и позор!"

Только что Верховный суд Коми огласил решение по апелляционной жалобе от экс-чиновников регионального Комитета лесов. Так называемое "дело лесников" интересно беспрецедентно высокой суммой штрафа, назначенного судом первой инстанции - это 4,1 миллиардов рублей. (подробности)