2019-07-05T18:22:09+03:00
Общество

"Через четыре года в Коми будет 100-процентное возобновление лесов," - Роман Полшведкин

Глава минприроды региона рассказал СМИ о проекте интенсивного восстановления лесных угодий
Алиса КОЗЛОВА
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На сегодня в Коми восстанавливается свыше 70 процентов леса.На сегодня в Коми восстанавливается свыше 70 процентов леса.Фото: Олег УКЛАДОВ
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"К 2023 году по национальному проекту "Сохранения лесов" Республика Коми выйдет на 100-процентный показатель возобновления лесных угодий," - пообещал глава регионального минприроды Роман Полшведкин на сегодняшнем пресс-подходе, организованном в рамках Национального лесного форума. На брифинге министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК в общих чертах описал цели и задачи нацпроекта.

- Сегодня в Коми восстанавливается свыше 70% леса. Но к 2023 году, то есть уже через четыре года, регион выйдет на стопроцентный показатель возобновления лесных угодий. Будет вестись четкий учет: сколько срубили, сколько посадили, сколько леса погибло и сколько мы компенсировали, - сообщил прессе руководитель минприроды.

Территориями активной вырубки на сегодня являются южные муниципалитеты республики и Удорский район. Министр отметил, что в южном кластере уже есть примеры, когда лесодобывающие предприятия заходят на вторичные леса (восстановленные лесные угодья). Это стало возможно благодаря проекту интенсивного лесовосстановления, который реализуется в Коми уже четвертый год подряд.

- Леса хватит надолго! - такой оптимистический прогноз дал Роман Полшведкин.

Министр "сделал реверанс" в сторону лесного бизнеса.

- Предприятия лесной промышленности находят баланс между сохранением природных ресурсов, экономикой и собственным развитием, - отметил руководитель министерства.

В качестве серьезного достижения в отрасли Полшведкин выделил производство биотоплива. На сегодня в Коми 60 % древесных отходов перерабатывается в биотопливо - брекеты и пеллеты - впоследствии они используются в котельных Коми тепловой компании. Биотопливо используется в котельных Коми тепловой компании, а также отправляются на экспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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