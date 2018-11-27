Монди СЛПК получил премии Lesprom Awards

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-27T10:29:53+03:00

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АО «Монди СЛПК» признано лучшим в сфере управления лесами среди предприятий лесной и лесоперерабатывающей промышленности России по решению жюри отраслевой премии Lesprom Awards. В этой номинации компания удерживает первенство третий год подряд. Кроме того, Монди СЛПК победил в номинации «Экологически ответственный производитель», учрежденной Всемирным фондом дикой природы (WWF России) и Ассоциацией экологически ответственных лесопромышленников.

- Долгосрочный успех Монди СЛПК на конкурсе Lesprom Awards подтверждает, что наша компания ведет свою деятельность в лесу по самым высоким международным стандартам. Мы следуем принципам устойчивого развития и берем на себя ответственность за эффективное использование природных ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду. Применяя лучшие практики лесопользования и активно занимаясь лесовосстановлением, мы демонстрируем уважительное отношение к лесу как к достоянию жителей Республики Коми. Наши достижения во внедрении «зеленых» стандартов в цепочке производства продукции также получили заслуженное признание. Я горжусь тем, что Монди СЛПК подает пример умной работы в лесу и системной деятельности по экологизации. Искренне поздравляю всю нашу команду с наградами! - сказал генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

Сыктывкарский комбинат глобальной Группы Мondi признан лидером в управлении лесами за внедрение геоинформационной системы (ГИС) "Лесоуправление" и комплекс мер по сохранению биоразнообразия. ГИС позволяет оптимизировать процесс планирования и учёта лесных работ, исключая из процесса огромный объем документооборота. Специалисты компании создали единое геоинформационное пространство, в котором ведется проектирование процессов - от рубок, выполнения лесохозяйственных работ до строительства лесных дорог, а также анализ текущей деятельности, мониторинг воздействия на окружающую среду и контроль выполнения задач.

Сохранение биоразнообразия при работе в лесу – один из основополагающих принципов компании. Монди СЛПК поддерживает инициативы WWF России, сотрудничает с Фондом содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга», вместе с которым ведет работу по сохранению биоразнообразия северных лесов для будущих поколений.

Кроме того, компания не использует 26% площади арендованных участков - это наиболее ценные леса, важные для местного населения, равновесия экосистем, регулирования климата. В ходе лесозаготовок производится сохранение ключевых биотопов – в среднем 6% от площади всех вырубок.

В номинации «Экологически ответственный производитель», учрежденной Всемирным фондом дикой природы (WWF России) и Ассоциацией экологически ответственных лесопромышленников Монди СЛПК показал себя как уверенный держатель сертификатов FSC (FSC-C119916), PEFC, ISO 14001:2015, EU Ecolabel. Вся лесная арендная база компании в регионе - а это 2,1 млн. га - сертифицирована по схемам сертификации, принятым в России. Доля сертифицированной древесины в потреблении комбината составляет 82 процента. «Зеленая» линейка бумажной продукции Green Range производится по высоким экостандартам исключительно из сертифицированного сырья. Она включает 35 брендов Mondi, в том числе знаменитую офисную бумагу «Снегурочка».

Премия Lesprom Awards учреждена в 2002 году информационно-торговой системой Lesprom Network и является основной профессиональной наградой в российской лесной промышленности. Премия отмечает компании и личности за внедрение инноваций, выдающиеся производственные результаты, эффективное применение ресурсосберегающих технологий. В жюри входят известные эксперты лесной отрасли.