2019-12-10T17:26:22+03:00
Общество

Новые штрафы ожидают миллионы водителей с 1 января: эксперты из Коми объяснили, что это значит

Не так страшен чёрт, как его малюют, рассказали «КП-Коми»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Абылай САРАЛАЕВ
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С первого дня 2020 года автомобилистов ждут не только оливье и елки, но и новые штрафы. Например, за парковку «ГАЗелей» во дворах или езду без регистрационных знаков. Но не так страшен чёрт, как его малюют, рассказали «КП-Коми» автоэксперты.

С 1 января нового года ГИБДД Олег Бекетов отметил, что новый штраф необходимо верно истолковать.

- В одном из авторитетных изданий читал пояснения. Там говорится, что «ГАЗели», оформленные на физические лица, во дворах оставлять можно. А вот предпринимателям - нельзя. Для физлиц, владеющих коммерческой техникой, тоже ничего не изменится. То есть, в первую очередь, будут смотреть, как автомобилист оформил свое имущество. Новые штрафы призваны изменить ситуацию с загазованностью в лучшую сторону. У «ГАЗели» расход топлива гораздо больше, а значит больше выхлопов в атмосферу, что неэкологично, - считает Бекетов.

Член координационного совета ФАР (Федерация Автовладельцев России Максим Майер новый штраф похвалил: «Стоянка «ГАЗелей» во дворах недопустима. С этим я согласен».

С 1 января также запретят ездить по дорогам общего пользования без номеров. За такое можно будет получить от 5 000 рублей штрафа до лишения прав. Срок лишения ГИБДД и суд будут определять в зависимости от нарушения, которое совершено на автомобиле без регистрационных знаков.

- Насколько я понимаю, если у меня есть законные основания, почему номеров нет, то я ехать могу. Например, если я купил авто в Ухте.

Но Максим Майер уверен, что штраф о регистрационных номерах ущемляет права автомобилистов:

- Движение без регистрационных номеров по дорогам общего пользования не допускается только в том случае, если номерные знаки были сняты сотрудниками ГИБДД для обеспечения специальных мер. Считаю новую меру излишней, так как она нарушает права автомобилистов как граждан РФ. Вообще, за последние годы прибавилось много новшеств в законодательстве, но они направлены не на улучшение уровня жизни людей, а на ущемление их прав, - считает Майер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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