Выборы мэра в Сыктывкаре: прямая трансляция

Сегодня, 10 декабря, в Сыктывкаре выбирают мэра столицы Коми. В эти минуты в мэрии депутаты Совета города знакомятся с программами претендентов, прошедших проверку. Затем методом тайного голосования они определят нового градоначальника. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.

Главу городской администрации выбрали депутаты Совета СыктывкараФото: Дарья ЮДИНА

10:00. Второй вопрос в повестке заседания - выборы мэра. Перед депутатами лежат папки с кипами бумаг. Видимо, это документы кандидатов и их предвыборные программы.

Напомним, что за кресло мэра будут бороться три человека - и.о. мэра Наталья Хозяинова, координатор сыктывкарского отделения партии ЛДПР Татьяна Кривощекова и председатель ТИКа Александр Воронин. На прошлой неделе из предвыборной гонки выбыл Сергей Кассель. Конкурсная комиссия вычеркнула его из списка, потому что у кандидата нет высшего образования - его наличие обязательное требование для участников выборов.

10:09. Председатель конкурсной комиссии Сергей Тарасов выступил с докладом о результатах отбора. Начались выступления претендентов на пост мэра.

10:10. Татьяна Кривощекова:, некачественной работы дорожников, огрехов при благоустройстве Мичуринского парка и парка в микрорайоне Строитель.

Перед депутатами лежат документы с программами кандидатовФото: Дарья ЮДИНА

«Гранит в центре - пир во время чумы (в этом году историческую часть столицы Коми покрыли долговечным гранитом — ред.)», - считает кандидат в мэры. По мнению Кривощековой, город должен решать более насущные проблемы. Например, переселение из ветхого и аварийного жилья, поиск квартир для детей-сирот.

Татьяна Кривощекова раскритиковала бывших мэров. Самым толковым из них, по ее мнению, был Сергей Катунин (градоначальник с 2001 по 2006 годы — ред.). Кандидат считает, что сейчас мэр - фигура номинальная. Она заявила, что депутаты должны помнить, что живут на деньги налогоплательщиков. Кривощекова также подчеркнула, что мэра должны выбирать люди, а не депутаты.

10:20. Слово дали и.о. мэра Наталье Хозяиновой. Она выделила основные направления будущей работы - это строительство социальных объектов, модернизация инженерной инфраструктуры, благоустройство пригородных поселков, расселение из аварийного и ветхого жилья, исполнение судебных решений.

Кстати, еще один кандидат в мэры Александр Воронин не смог выступить со своей предвыборной программой по уважительной причине. Но он продолжает претендовать на пост сити-менеджера. Мы заранее познакомились с его программой, можете ее прочитать вот тут.

Депутаты расписываются в получении бюллетенейФото: Дарья ЮДИНА

10:30. Депутат Илья Богданов попросил слово. Он заявил, что его Комитет (Комитет Сыктывкарского местного отделения «КПРФ» - ред.) не будут поддерживать ни одну из предложенных кандидатур. Депутат считает, что мэра должны выбирать горожане.

10:38.» Анны Дю. «Заканчивайте эту богадельню. Хватит разводить бардак в городе. Я пережил 15 мэров. Некоторые из них правили городом полгода. Это разве дело?!» - эмоционально заявил он. Но неожиданно гневное выступление прервалось словами поддержки в адрес Натальи Хозяиновой.

Заполненные бюллетени опускали в прозрачную урнуФото: Дарья ЮДИНА

10:45. Начал выступать председатель Счетной комиссии. Анатолий Чиканчи разъясняет порядок тайного голосования. Для избрания градоначальника нужно не менее 16 голосов. Депутаты расписываются в получении избирательных бюллетеней, проходят за ширму, там отмечают в документе, за какого кандидата отдают голос. Затем народные избранники опускают бюллетени в прозрачную урну.

11:00. Осталось 5 неиспользованных бюллетеней. Их уничтожают. Урну открыли. Начался подсчет голосов. Называют фамилии. Раз за разом звучит: «Наталья Хозяинова». Похоже имя будущего градоначальника уже известно. Неожиданно один голос отдали в пользу Татьяны Кривощековой.

Кресло мэра заняла Наталья ХозяиноваФото: Дарья ЮДИНА

11:05. Большинство голосов получила Наталья Хозяинова (23 голоса - за Наталью Хозяинову, один - против всех). Теперь она заняла место сыктывкарского сити-менеджера. Судя по программе, новый мэр планирует продолжать реализацию планов, которыми занимался предыдущий градоначальник Валерий Козлов. Мы заканчиваем онлайн-трансляцию. Спасибо за внимание!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Креатив от кандидатов: какие идеи предлагают в своих программах претенденты на пост мэра Сыктывкара

Узнайте о возможном будущем столицы Коми (подробности)