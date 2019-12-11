2019-12-11T11:53:32+03:00
Общество

В Сыктывкаре пассажирам пришлось толкать застрявший из-за гололеда автобус: видео

Общими усилиями авто удалось вызволить из ледяного плена
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкар за последние несколько дней превратился в огромный каток. От гололеда страдают и люди, и транспорт. 10 декабря очевидцы сняли на видео пассажиров автобуса, которые толкали автобус по гололеду на остановке напротив железнодорожного вокзала в Сыктывкаре.

По информации автора видео Светланы Артеменко, из-за обледенения дороги автобус не мог сдвинуться с места. Как видно на кадрах, пассажиры вышли из автобуса и начали его толкать. В конце концов общими усилиями авто удалось вызволить из ледяного плена.

- Вот так весело мы ехали домой. Никто из водителей не помог. Звонили в МЧС, но спасатели автобусам не помощники, - сообщает Светлана Артеменко.

Сыктывкарцы толкают автобус №44 10 декабря 2019 года.

Кстати, по информации пресс-службы Минздрава Коми, за прошлую неделю в Сыктывкаре травмы получили 432 человека. За выходные пострадал 141 горожанин.

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Каждый день примерно 6-7 человек в столице Коми травмируются на скользких городских улицах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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