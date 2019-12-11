2019-12-11T13:20:05+03:00
Общество

В Сыктывкаре в полынье у Кировского парка зимуют утки: орнитолог рассказал, с чем это связано

Оказывается дикие утки не так уж редко остаются в Коми на зимовку
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Вера КамышФото Вера Камыш
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Сыктывкарка Вера Камыш заметила целое семейство уток, плавающих в районе Кировского парка в полынье на реке Сысола. Она сфотографировала зимующих птиц. Орнитолог Сергей Кочанов рассказал «КП-Коми», что дикие утки не так уж редко остаются в Коми на зимовку.

- Гуляя в парке, я не раз видела птиц в том месте, где с коллектора выходит теплая вода. Однажды решила взять камеру и сделать фото. Спустилась к реке. Каково же было мое удивление, когда я увидела уточек, - рассказала девушке порталу «КП-Коми».

Фото Вера Камыш

Фото Вера Камыш

Кандидат биологических наук, орнитолог Сергей Кочанов отметил, что зимовка птиц в городских условиях — не редкость уже примерно 10 лет. Ученый связывает это явление с теплыми зимами. Но больше десяти лет назад птицы в городской черте не задерживались, потому что из-за низкой температуры водоемы полностью промерзали.

Фото Вера Камыш

Фото Вера Камыш

- У нас около 40-50 крякв ежегодно зимуют на речке, куда выходят воды с ЛПК — вода там не замерзает, корма достаточно, птицы чувствуют себя в этих условиях отлично. Пока не замерзла вода около коллектора в Кировском парке, кряквы будут там находится. Когда ударят холода, они перелетят к собратьям на ЛПК. Кстати, в Коми утки зимуют еще и в естественных условиях — на реке Вымь и Ворыква: там карстовые воды, зимой они теплые, - отметил кандидат биологических наук, орнитолог Сергей Кочанов.

Орнитолог добавил, что люди часто подкармливают уток хлебом, а это нехарактерная для птиц пища.

- Однако кряква уже перешла на корма антропогенного характера (зерно, хлеб). Но если постоянно кормить уток булками, то у них может возникнуть осложнение пищеварительного тракта, - подытожил Сергей Кочанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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