2019-11-07T13:47:31+03:00
Общество

Один из спасенных в Ухте лебедей умер в зооуголке детского парка

Птица была ослаблена
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото программы «День»Фото программы «День»
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В минувшие выходные в Ухте местные жители спасли двух лебедей. Одну птицу нашли на улице Дежнева, а вторую – на Голубом озере. Диких птиц приютили в зооуголке местного детского парка. Как стало известно сегодня, одна птица умерла.

Как рассказал «КП-Коми» руководитель зооуголка Юрий Матющенко, маленькая самочка была ослаблена, почти не было шанса ее спасти.

- Северный лебедь - это одна из самых больших летающих птиц, ее вес может достигать 15 кг и больше. Не выкормленные и не успевшие накопить необходимую для перелета силу маленькие лебеди опускаются на воду совершенно обессиленными. Таких птиц спасти почти невозможно. Это не уникальная история, по этой же причине погибают ослабленные перелетные гуси или утки, - отметил он.

Жизнь второго лебедя в зооуголке поддерживают насколько это возможно и насколько позволяют знания по уходу. Юрий Иванович подчеркнул, что диким птицам нужен специализированный уход, который могут оказать только в крупных зоопарках.

- Надо перенимать зарубежный опыт в этом плане. Например, в Австралии на уход за дикими животными выделяется больше денег, чем на людей. В бюджете же российского правительства нет статьи расходов на спасение животных, - подытожил руководитель зооуголка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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