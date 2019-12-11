На Шиес приедет известный российский политик Евгений Ройзман

На станции Шиес 14-15 декабря проведут форум «Свободные люди». К активистам приедут известный российский политик, экс-мэр Екатеринбурга и основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович и основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.

Евгений РойзманФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикеры форума обсудят с жителями лагеря их дальнейшие планы, а также то, как защищать себя в экстремальных ситуациях.

Напомним, что недавно в защиту Шиеса высказались европейские режиссеры.

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