2019-12-11T15:22:09+03:00
Общество

Реконструкцией Республиканского стадиона займется сербская компания

Она заявила самую низкую цену — 2 млрд 666 млн рублей
Дарья ЮДИНА
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Закончить реконструкцию Республиканского стадиона должны в январе 2021 годаЗакончить реконструкцию Республиканского стадиона должны в январе 2021 годаФото: Дарья ЮДИНА
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Аукцион на проведение работ по первому этапу реконструкции Республиканского стадиона выиграла компания, головной офис которой находится в Белграде. Работами непосредственно займется сыктывкарский филиал компании «Энергопроект Високоградня А.О. Белград». Информацию об итогах аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Изначально стоимость работ по первому этапу реконструкции оценили в почти три миллиарда. Сербская компания предложила меньшую цену — 2 миллиарда 666 миллионов рублей, что почти на 334 миллиона рублей меньше начальной цены. Однако подписать контракт с победителем аукциона пока невозможно из-за жалобы, которую ООО «Архимед Плюс» подало в УФАС.

Известно, что филиал «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» в Сыктывкаре построил гостиницу «Авалон». Сейчас компания занимается строительством радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера.

Напомним, что сдать обновленный Республиканский стадион подрядчик должен до 29 января 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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