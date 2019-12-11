Реконструкцией Республиканского стадиона займется сербская компания

Аукцион на проведение работ по первому этапу реконструкции Республиканского стадиона выиграла компания, головной офис которой находится в Белграде. Работами непосредственно займется сыктывкарский филиал компании «Энергопроект Високоградня А.О. Белград». Информацию об итогах аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Изначально стоимость работ по первому этапу реконструкции оценили в почти три миллиарда. Сербская компания предложила меньшую цену — 2 миллиарда 666 миллионов рублей, что почти на 334 миллиона рублей меньше начальной цены. Однако подписать контракт с победителем аукциона пока невозможно из-за жалобы, которую ООО «Архимед Плюс» подало в УФАС.

Известно, что филиал «Энергопроект Високоградня А.О. Белград» в Сыктывкаре построил гостиницу «Авалон». Сейчас компания занимается строительством радиологического отделения Коми Республиканского онкологического диспансера.

Напомним, что сдать обновленный Республиканский стадион подрядчик должен до 29 января 2021 года.

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