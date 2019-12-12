2019-12-12T09:29:59+03:00
Общество

Жители Ухты раскритиковали проект реконструкции мусорного полигона

Они заставили администрацию изменить формат обсуждения
Дарья ЮДИНА
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У жителей Ухты возникло много вопросов к проекту реконструкции мусорного полигонаУ жителей Ухты возникло много вопросов к проекту реконструкции мусорного полигонаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера в Ухте должны были пройти общественные слушания по проекту реконструкции мусорного полигона. Но они не состоялись. Активисты настояли на изменении формата мероприятия и раскритиковали проект. Об этом сообщает информационная программа «День».

Жители и администрация начали спорить, как только начались слушания. Общественники говорили о том, что на ознакомление с проектом людям дали слишком мало времени, а администрация настаивала на том, что обновленный полигон жизненно необходим городу уже сейчас. В итоге, люди настояли на своем: представители администрации объявили общественные слушания несостоявшимися и вместо них провели круглый стол.

На суд горожан и активистов представили проект реконструкции. У них возникло много вопросов к подрядчику. Две действующие части полигона были разработаны этим же проектным институтом.

— Проектировщикам стоит посмотреть, что получилось из проекта, который они создали ранее. Я был на полигоне и зимой, и весной. Оттуда ручьи бегут, — сказал член Комитета спасения Печоры Валерий Торлопов.

У ухтинцев и общественников проект вызвал много неудобных для подрядчика вопросов. Так, людей смутила толщина защитного гидроизоляционного слоя между почвой и мусором — всего 1,5 миллиметра. Также людей насторожило наличие ручьев рядом с полигоном, увеличение количества свалочных газов и отсутствие очистных сооружений.

В конце круглого стола предложили создать общественную группу, которая будет контролировать реконструкцию полигона. В неё должны будут войти представители общественности и профильные специалисты. Пока эту идею не воплотили в жизнь. Пока ухтинцы могут лучше изучить проект реконструкции и внести свои замечания и предложения в управлении ЖКХ городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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