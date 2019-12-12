2019-12-12T12:59:12+03:00
Общество

Под Ярегой столкнулись машина полиции и легковушка, назначена служебная проверка

Пострадал водитель отечественной легковушки, его госпитализировали
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото Александра А./паблик информационной передачи «День»Фото Александра А./паблик информационной передачи «День»
Изменить размер текста:

На подъезде к поселку Ярега столкнулись машина МВД по Коми и ВАЗ-21099. Пострадал водитель отечественной легковушки, его госпитализировали. По факту ДТП назначена служебная проверка.

Как сообщили «КП-Коми» в региональной пресс-службе МВД, авария случилась вчера, 11 декабря, около 16:57 на подъезде к поселку городского типа Ярега. 51-летний водитель ВАЗ-21099 ехал в сторону Ухты, не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в УАЗ316 МВД по Коми.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного авто — с травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Водитель и пассажир полицейского авто тоже получили ушибы, но от госпитализации отказались.

- Все участники аварии были трезвы. Водитель ВАЗ в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту ДТП будет проведена служебная проверка, - сообщает МВД по Коми.

Жители Яреги и Ухты в соцсетях пишут, что в ДТП могут быть виноваты местные дорожники — трасса находится в ужасном состоянии. Водители буквально рискуют жизнью во время езды по ямам и колдобинам в темное время суток.

Видео Олег М./паблик «Что говорит Ухта | Подслушано Ухта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сыктывкарском «кольце» столкнулись машина ДПС и легковушка: видео

В открытие источники попала видеозапись с регистратора авто одного из участников аварии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24