«Сколько можно издеваться над людьми?» Жители Вуктыла замерзают в квартирах с начала отопительного сезона

Неделю назад жители Вуктыла осаждали кабинет прокурора, чтобы в их дома вернули горячую воду. Около трети жителей города вынуждены зимой греть воду в тазиках, чтобы помыться. Вынужденное средневековье не прекращается по сей день, о чем сообщают люди «КП-Коми».

Сотни жителей Вуктыла замерзают в квартирах с начала отопительного сезона, а холодная вода вместо горячей течет с лета.

- Вчера детям погрела воду, а сама холодной помылась. В итоге, заболела, температура. Это еще половина беды - у нас в городе проблема с отоплением. Батареи еле теплые, ходим в шерстяных носках. Сплю с детьми, чтобы обогревать их. В ноябре у нас морозы два дня стояли за 30 градусов. Представьте, каково это спать, когда в квартире батареи еле греют. Это ужас один, - сообщает бывший журналист, руководитель сообщества «Городок Вуктыл» Лина Радыгина.

На прошлой неделе прокурор инициировал проверку, вместе с представителями мэрии побывал в домах, где нет отопления и горячей воды. В ходе комиссионного обследования нарушения подтвердились — горячая вода не соответствует нормативам. В некоторых квартирах температура воды составляла не больше 27-33 градусов!

Фото с проверки 3 декабря

При этом люди выявили закономерность — в тот день, когда должны пройти замеры горячей воды для перерасчета, в их домах проходят ремонтные работы. «Совпадение? Не думаю! Все мы прекрасно понимаем, что если произведут замеры и горячая вода не будет соответствовать норме, то сделают перерасчет. Перерасчет — это убытки для УК и ресурсоснабжающей организации», - сообщают люди в соцсетях.

Заместитель директора ресурсоснабжающей организации «Аквасервис» Владимир Евсеев рассказал «КП-Коми», что в проблеме отсутствия горячей воды виноваты управляшки.

- Котельная Вуктыла выдает 68-70 градусов горячей воды. В дома приходит — 60-63 градусов, а выходит по обратному трубопроводу горячего водоснабжения 38-40 градусов. Куда деваются 20 градусов? Дело в том, что нет циркуляции в системе отопления, нарушена гидравлика. Должным образом летом УК не промывает систему ГВС в домах (промывка системы водяного отопления (теплоснабжения, теплопотребления) — это мероприятие по удалению из трубопроводов и радиаторов разного «мусора» - ред.) Да, у нас старое оборудование, но мы все делаем для того, чтобы город был обеспечен теплом. Мы обращается и к прокурору, и в жилищную инспекцию. Писать бумаги устали, реакции никакой. А по поводу перерасчета — если нарушение наше, мы его устраняем, перерасчет делаем, - отметил Владимир Михайлович.

Снятие дроссельной диафрагмы ( дроссельной шайбы) в ТСЖ «Комсомолец». Фото Лины Радыгиной.

Между тем, прокурор внес представление и в адрес ресурсоснабжающей организации. В настоящее время прокурорская проверка по проблемным домам не завершена, она продолжится до конца месяца.

- Ситуация на контроле. Уже внесены представления в адрес УК, ТСЖ (не меньше пяти). В адрес ресурсоснабжающей организации «Аквасерсис» тоже внесено представление об устранении нарушения жилищного законодательства в связи с ненадлежащей температурой подаваемой горячей воды на вводе в дома. После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация демонтировала ранее установленные ею в сеть горячего водоснабжения дроссельные диафрагмы в целях ограничения потребителей в горячей воде, - отметил прокурор Вуктыла Андрей Урсюзев.

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