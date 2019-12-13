Воркутинцы собирают деньги на масштабный фотопроект об узниках ГУЛАГа

Жители Воркуты собирают деньги на масштабный проект об узниках Воркутлага, которые предполагает создание фотовыставки и документального фильма.

Авторы проекта фотограф Владимир Орлов и журналист Ольга Май. С помощью проекта «Воркута: рожденная ГУЛАГом» они хотят почтить память заключенных, которые невольно заложили основание заполярного города. В фотосъемках будут участвовать актеры воркутинского драматического театра. В качестве экспертов привлекут краеведов, реконструкторов и историков. Также в съемках будет использоваться реквизит и одежда времен Воркутлага.

Основой для каждой фотокартины станет эпизод из реальной жизни. Будет рассказ о воинствующем чекисте-атеисте и милосердном всепрощающем священнике, о рождении первого воркутинского ребенка Владимира Землянского, история о банде уголовников-подростков, терроризировавшей пожилых политзаключённых. Все снимки можно будет увидеть на выставке.

Кроме фотовыставки авторы планируют выпустить документальный фильм, в котором покажут закулисные детали работы, а историки и краеведы расскажут о жизни и быте узников воркутинских лагерей. Фильм разместят в социальных сетях и на всех доступных видеохостингах. Всего для воплощения проекта в жизнь, нужно собрать 120 тысяч рублей. Поддержать воркутинцев можно по ссылке.

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