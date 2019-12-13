2019-12-13T14:52:21+03:00
Общество

1,2 млн рублей потратят власти Сыктывкара на зарплату водителя городских депутатов

Источник зарплаты извозчика - муниципальный бюджет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Департамент финансов столицы Коми разместил госзакупку на оказание транспортных услуг для депутатов совета города. Стоимость годового контракта - 1 млн 200 тыс рублей.

Как сообщает Комиинформ, победитель торгов уже определен. Источник зарплаты извозчика - муниципальный бюджет. Водитель должен возить депутатов по городу и за его пределами строго по служебной необходимости. Он должен прибывать по требованию начальства за 15 минут с момента вызова. Всего за год водитель отработает 1 970 часов. Средняя оплата за час составит 606 рублей.

Отдельно стоит упомянуть класс автомобиля. Требования к авто с момента прошлогодних торгов явно повысились. Народных избранников будет катать машина, имеющая экологический класс 5* (в текущем году требование было - не ниже Евро 4*). Год выпуска автомобиля должен быть не ранее 2018 года. Ко всему прочему, в авто должен быть кондиционер и двигатель мощностью 150.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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