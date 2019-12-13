В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, заперла его и отправилась в школу

Почти анекдотическая история произошла в Воркуте 5 декабря. 8-летняя девочка пустила в квартиру вора и заперла его. Почему ребенок так поступил, рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Девочка торопилась в музыкальную школу, когда к ней на улице подошел незнакомый парень. Он рассказал, что давно знает ее маму и мечтает сделать ей сюрприз. Например, подождать ее в квартире, а затем неожиданно выскочить и обрадовать своим присутствием. Девочка пошла «другу» навстречу — вернулась в квартиру, пустила мужчину внутрь, заперла апартаменты на ключ и ушла в школу.

К счастью, по дороге в музыкальную школу доверчивый ребенок решил позвонить маме и обрадовать ее новостью о друге. Ошарашенная женщина сразу же позвонила в полицию и кинулась домой. Как «КП-Коми» уточнили в региональном МВД, она зашла в квартиру одновременно с группой немедленного реагирования.

Перед глазами испуганной воркутинки и полицейских предстала картина маслом — вор заканчивал упаковывать бытовую технику. Если бы они прибыли чуть позже, то семья лишилась бы ноутбука, планшета, фотоаппарата, золотых изделий, коллекции юбилейных монет и продуктов, а возможная сумма ущерба составила бы более 37 тысяч рублей. Оказалось, что преступнику всего 26 лет, а он уже несколько раз был судим.

Как дополнительно сообщили «КП-Коми» в пресс-службе МВД, сейчас неудавшийся вор сидит в СИЗО. Ему назначили меру пресечения в виде ареста на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка кражи».

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