2019-12-16T10:42:21+03:00
Общество

Под Сыктывкаром водитель иномарки сбил пенсионерку, она умерла до приезда скорой

За год он три раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото управления ГИБДД МВД по КомиФото управления ГИБДД МВД по Коми
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В 30 километрах от Сыктывкара водитель Subaru насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу. Об этом «КП-Коми» рассказали в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Коми.

15 декабря 45-летний водитель за рулем Subaru двигался по дороге Сыктывкар- Троицко-Печорск со стороны села Корткерос в направлении Сыктывкара. На 26 километре дороги в 17:30 он наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения 62-летняя женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Светоотражающих элементов на ее одежде не было.

Фото управления ГИБДД МВД по Коми

Фото управления ГИБДД МВД по Коми

Водитель к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался всего 19 раз, в течение года — 4 раза, из них 3 раза — за превышение скорости. Его освидетельствовали на месте аварии, был трезв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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