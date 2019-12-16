Известный политик Евгений Ройзман поставил оценку внешнему виду столицы Коми

15 декабря в новом культурном пространстве «Револьт-центр» прошла дискуссия «Шиес как образец гражданского мужества». В числе спикеров выступил экс-мэр Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Отвечая на вопрос участника встречи, он рассказал, какие проблемы заметил в столице Коми.

Известный политик отметил, что любит Сыктывкар. Он бывает в столице Коми довольно часто. По его мнению, это уютный провинциальный город, который какое-то время назад был довольно чистым. Но не сейчас.

- На мой взгляд, есть некоторые проблемы с уборкой улиц, с освещением. Это то, что мэр не только может, но и обязан исправить. Это сразу видно по центру города. Но ситуация снаружи выглядит иначе, чем изнутри. Вообще, на сегодня должность мэра — расстрельная. У Сыктывкара бюджет 9 млрд. Это очень маленький бюджет, - отметил Ройзман.

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Статья об этом вышла в общественно-научном журнале «Теоретическая и прикладная экология» (подробности).