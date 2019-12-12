Ученые: «Полигон ТКО в Шиесе может привести к ущербу в 900 - 7200 миллиардов рублей»

Ученые из Коми оценили риски крупных полигонов ТКО на территориях Севера России на примере станции Шиес Архангельской области. Статья об этом вышла в общественно-научном журнале «Теоретическая и прикладная экология».

Ученые провели масштабную исследовательскую работу, которая подтвердила опасения сотни тысяч жителей Коми и обитателей близлежащих регионов. Если полигон построят, пошатнется экология нескольких регионов. Специалисты считают, что существует угроза загрязнения и Баренцева моря через систему поверхностные воды – подземные воды – речные воды – Баренцево море.

Исследователи рассчитали возможные траектории воздушного переноса загрязняющих веществ. Сильнее всего может пострадать Республика Коми (55,7%), далее под угрозой территория Архангельской области (23,3%), в меньшей степени – Кировская область и Пермский край. Это связано с преобладанием переноса воздушных масс с запада на восток.

Наряду с загрязнением почв, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, сокращением биоразнообразия существует и еще одна серьезная опасность. По мнению ученых, в районе возможно катастрофическое увеличение численности синантропных видов, в частности серой крысы. А это переносчик чумы, псевдотуберкулеза, лептоспироза, листериоза и других. Далее по цепочке увеличится число кровососущих насекомых (клещи, блохи, комары), которые могут напасть и на человека, что расширяет возможности для распространения вышеназванных заболеваний и инфекций.

Очень приблизительно, но ученые смогли оценить потенциальный ущерб и в рублях. По их мнению, учитывая занимаемую площадь предполагаемого объекта в 300 га, ущерб может достигать размеров 900 – 7200 миллиардов рублей. «Помнится, когда губернатор Архангельской области Игорь Орлов, говорил, что он не дурак отказываться от денег, которые даёт региону Москва, речь шла о значительно меньших суммах», - пишет издательский дом «Северная неделя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не уйдем!» Защитники Шиеса ожидали очередного сноса палаточного лагеря, но все закончилось хорошо

«КП-Коми» побывала на месте событий и увидела, как экоактивисты несут оборону против мусорной угрозы в зимних условиях (подробности).

Больше пяти тысяч человек пришло на митинг против строительства полигона на Шиесе в Сыктывкаре

Несмотря на холод люди пришли поддержать протест (подробности).

Воркутинский шахтер развернул на Эльбрусе плакат про Шиес

Мужчина также обратил внимание на медицину в Воргашоре (подробности).

У Шиеса жгут костры: активисты круглые сутки блокируют проезд техники на мусорный полигон

Фоторепортаж с мест столкновений жителей Урдомы и Мадмаса со строителями (подробности).