2019-11-09T23:58:41+03:00
Общество

В Сыктывкаре больше пяти тысяч человек пришло на митинг против строительства полигона на Шиесе

Несмотря на холод люди пришли поддержать протест
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сыктывкаре прошел митинг против строительства полигона на станции ШиесВ Сыктывкаре прошел митинг против строительства полигона на станции ШиесФото: Дарья ЮДИНА
Изменить размер текста:

Сегодня в Сыктывкаре в Мичуринском парке прошел митинг против строительства полигона для переработки ТБО на станции Шиес. По данным независимых общественных наблюдателей, на протестную акцию пришло более пяти тысяч человек. На момент публикации заметки, официальных данных от МВД по Коми не поступило.

По оценкам общественных наблюдателей, на митинг пришло больше пяти тысяч человек Фото: Дарья ЮДИНА

По оценкам общественных наблюдателей, на митинг пришло больше пяти тысяч человекФото: Дарья ЮДИНА

Митинг начался с выступления известного блогера Деда Архимеда. Ранее он уже поддержал протест на Шиесе, приехав на другую акцию протеста летом. Блогер исполнил несколько песен о полигоне и участии полицейских в истории с «мусорным» полигоном.

На митинг приехал известный блогер Дед Архимед Фото: Дарья ЮДИНА

На митинг приехал известный блогер Дед АрхимедФото: Дарья ЮДИНА

- Вы боретесь за свою правду, за чистую правду. За вами страна, за вами правда. Я знаю, что у нас все получится, - обратился Дед Архимед к собравшимся.

Надписи про Шиес были даже на лицах Фото: Дарья ЮДИНА

Надписи про Шиес были даже на лицахФото: Дарья ЮДИНА

Дальше на сцену вышли активистки из Урдомы Светлана Бабенко и Марина Дзюба:

— Шиес — имя собственное для каждого из нас! Тяжело воспринимать то, что власти встали за спиной у своего народа. Те, кто давали присягу и говорили, что будут верно служить своему народу, все растеряли, — таким был посыл слов и стихотворения Светланы Бабенко.

На акции протеста присутствовали даже дети Фото: Дарья ЮДИНА

На акции протеста присутствовали даже детиФото: Дарья ЮДИНА

Позже микрофон передали Максиму Шевченко журналисту, общественному деятелю и члену исполкома «Левого фронта»:

— Рано утром мы поехали на Шиес. Я своими глазами видел подвиг людей, которые встали на защиту своей Родины, земли, жизни. Я сам коренной москвич, и мы в Москве гордимся вами, защитники Шиеса. Простите, что они прикрываются нашим именем и везут грязь в чистые земли Коми и Архангельской области. Мы не допустим этого, мы с вами! Борьба за Шиес борьба за будущее и свободу! призвал журналист.

Эколог Нина Ананина рассказала, чем грозит Шиес северянам Фото: Дарья ЮДИНА

Эколог Нина Ананина рассказала, чем грозит Шиес северянамФото: Дарья ЮДИНА

Дальше эстафету взяла известный в Коми эколог Нина Ананина:

Я как эколог понимаю, чем нам будет грозить свалка на Шиесе. Это будет Волоколамск-2. Там только после одного пожара на полигоне пострадало 300 человек, в том числе 50 детей. Если полигон на Шиесе построят, у нас все внутренние и внешние воды будут загрязнены, подчеркнула общественный деятель.

На митинге выступил и другой эколог Андрей Аксеновский:

- От каждого из нас зависит чистота родного края. Мне многие говорят: «Ну что вы там все за Шиес? Тут своя городская свалка в Дырносе пухнет, везде помойка». Да, везде помойка! Может это и хорошо: теперь мы начали понимать, что делаем с природой. В магазинах каждую маленькую ерунду пакуют в пакетик. Они скоро покроют всю Землю: пакетами никто не занимается, их не перерабатывают. Каждый из нас должен потихонечку отказываться от одноразовых пакетов. Давайте следить за собой, убирать за себя и за того парня, - призвал эколог.

Со сцены звучали не только речи, но и музыка Фото: Дарья ЮДИНА

Со сцены звучали не только речи, но и музыкаФото: Дарья ЮДИНА

О событиях на станции рассказала семейная пара Галина и Алексей Крюковы. Они 27 августа на посте «Переправа» остановили бензовоз, который вез топливо на место строительстве на Шиесе:

- Мы уже несколько месяцев дежурим на посте «Переправа». Мы пенсионеры, которым под 80 лет. Но мы не сдаемся и продолжим борьбу до самого конца! - сказал Алексей Крюков. Он вместе с супругой и другими активистами исполнили песни «Если бы не Шиес, не встретились бы мы».

Люди горячо поддерживали выступающих Фото: Дарья ЮДИНА

Люди горячо поддерживали выступающихФото: Дарья ЮДИНА

Его песню подхватили слушатели в толпе. Вообще, люди поддержали всех, кто выступал: и активистов с речами, и поэтов, и музыкантов.

Несмотря на холод, людей собралось много: независимые общественные наблюдатели зафиксировали примерно 5300-5500 участников. На фестиваль первого снега, который прошел в один день с митингом, учитывая бесплатный проезд, пришло в разы меньше людей: 200-300 человек.

На митинге высказалось немало общественных и политических деятелей: член «Комитета спасения Печоры» Николай Братенков, депутат Госсовета Коми Олег Михайлов и его помощник Виктор Вишневецкий, член движения «Доръям асьным с» («Защитим себя») Николай Удоратин, недавно поставивший полицейских в тупик с помощью коми языка, и многие другие. Также на митинге декларировал стихи поэт Маяк Митюнин.

Свою речь произнес и Николай Удоратин, поставивший недавно полицейских в тупик Фото: Дарья ЮДИНА

Свою речь произнес и Николай Удоратин, поставивший недавно полицейских в тупикФото: Дарья ЮДИНА

Участники митинга горячо встречали каждую речь, стих и песню: выкрикивали слова поддержки, подпевали, пританцовывали, поднимая выше плакаты: «Не дадим загрязнять северную парму», «Шиес — Чернобыль XXI века», «Отступать некуда! За нами будущее наших детей!», «Лучше быть сегодня активным, чем завтра радиоактивным», «Шиес — оскорбление чувств думающих». Надписи «Стоп Шиес» были на верхней одежде протестующих.

- О проблеме Шиеса я знаю давно, хожу на протестные акции. Была на большом митинге летом. Думаю, что проблему с мусорным полигоном можно решить мирным путем. Только чтобы ее решить, нужно слышать друг друга. А народ слушать сейчас не хотят, — сказала участница митинга Людмила Тупчиева.

Резолюция содержала требование о прекращении преследования активистов Фото: Дарья ЮДИНА

Резолюция содержала требование о прекращении преследования активистовФото: Дарья ЮДИНА

Протестную акцию завершили, приняв резолюцию. В нее вошли пункт о проведении республиканского референдума, на котором хотят поднять вопрос о запрете ввоза мусора из других регионов в Коми; пункт о введении раздельного сбора мусора; пункт о прекращении незаконного преследования активистов и пункт о расследовании действий полицейских и росгвардейцев, сопровождавших бензовозы на Шиес.

Точку поставила группа "Ни на Йоту" Фото: Дарья ЮДИНА

Точку поставила группа "Ни на Йоту"Фото: Дарья ЮДИНА

Финальной нотой митинга стала песня от группы «Ни на Йоту». Люди разошлись под строчки из песни «Стены рухнут, рухнут» и громкое «Руки прочь от Шиеса!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре одновременно с митингом по Шиесу пройдет фестиваль снега

В столице Коми хотят убить протест за наши с вами деньги, — говорят активисты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из поселка Майский просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Новости 24
В Усть-Вымском районе нашли мертвого судью с пулевым ранением
Воркутинец хотел купить квадроцикл и лишился 66 тысяч
В Сыктывкаре автобус сбил 47-летнего мужчину
На пожаре в Сыктывкаре спасли одного человека
В Коми 840 семей получат деньги на переселение с Крайнего Севера
В Турции нашли бесследно исчезнувшего во время отпуска уроженца Сыктывкара
Сначала - морозы, потом - тепло: прогноз на выходные в Коми
В Сыктывкаре открылся первый детский «магазин без денег»
Температура выше нормы и много осадков: прогноз на ноябрь в Коми
Дорожная служба Сыктывкара работает в усиленном режиме
Наталья Хозяинова будет участвовать в выборах на пост сыктывкарского мэра
Со дна Печоры поднимут затонувшие суда
Главу Минюста Коми освободили от должности
На пожаре в Ижемском районе погибла женщина
В Сыктывкаре покажут спектакль об отношениях России и США
В Сыктывкаре закрыли переправу в Алешино
В Ухте спасли двух лебедей
В Инте мошенник украл у женщины 175 тысяч рублей
На пожаре в Ухте погиб 20-летний парень
На Аныбской переправе уплыл мост, но его обещают вернуть
В Сыктывкаре из горящего дома эвакуировали 30 человек
В Троицко-Печорском районе между двумя поселками обрушился мост
Под Сыктывкаром столкнулись сразу три фуры
В Сосногорске мошенники дважды обманули одну и ту же женщину
В Ухте мать троих детей судили за пьяную езду
В Сыктывкаре простятся с арбитражным управляющим Василием Елькиным
Дождь и мокрый снег: прогноз на День народного единства в Коми