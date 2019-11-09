В Сыктывкаре больше пяти тысяч человек пришло на митинг против строительства полигона на Шиесе

Сегодня в Сыктывкаре в Мичуринском парке прошел митинг против строительства полигона для переработки ТБО на станции Шиес. По данным независимых общественных наблюдателей, на протестную акцию пришло более пяти тысяч человек. На момент публикации заметки, официальных данных от МВД по Коми не поступило.

По оценкам общественных наблюдателей, на митинг пришло больше пяти тысяч человекФото: Дарья ЮДИНА

Митинг начался с выступления известного блогера Деда Архимеда. Ранее он уже поддержал протест на Шиесе, приехав на другую акцию протеста летом. Блогер исполнил несколько песен о полигоне и участии полицейских в истории с «мусорным» полигоном.

На митинг приехал известный блогер Дед АрхимедФото: Дарья ЮДИНА

- Вы боретесь за свою правду, за чистую правду. За вами страна, за вами правда. Я знаю, что у нас все получится, - обратился Дед Архимед к собравшимся.

Надписи про Шиес были даже на лицахФото: Дарья ЮДИНА

Дальше на сцену вышли активистки из Урдомы Светлана Бабенко и Марина Дзюба:

— Шиес — имя собственное для каждого из нас! Тяжело воспринимать то, что власти встали за спиной у своего народа. Те, кто давали присягу и говорили, что будут верно служить своему народу, все растеряли, — таким был посыл слов и стихотворения Светланы Бабенко.

На акции протеста присутствовали даже детиФото: Дарья ЮДИНА

Позже микрофон передали Максиму Шевченко журналисту, общественному деятелю и члену исполкома «Левого фронта»:

— Рано утром мы поехали на Шиес. Я своими глазами видел подвиг людей, которые встали на защиту своей Родины, земли, жизни. Я сам коренной москвич, и мы в Москве гордимся вами, защитники Шиеса. Простите, что они прикрываются нашим именем и везут грязь в чистые земли Коми и Архангельской области. Мы не допустим этого, мы с вами! Борьба за Шиес борьба за будущее и свободу! призвал журналист.

Эколог Нина Ананина рассказала, чем грозит Шиес северянамФото: Дарья ЮДИНА

Дальше эстафету взяла известный в Коми эколог Нина Ананина:

Я как эколог понимаю, чем нам будет грозить свалка на Шиесе. Это будет Волоколамск-2. Там только после одного пожара на полигоне пострадало 300 человек, в том числе 50 детей. Если полигон на Шиесе построят, у нас все внутренние и внешние воды будут загрязнены, подчеркнула общественный деятель.

На митинге выступил и другой эколог Андрей Аксеновский:

- От каждого из нас зависит чистота родного края. Мне многие говорят: «Ну что вы там все за Шиес? Тут своя городская свалка в Дырносе пухнет, везде помойка». Да, везде помойка! Может это и хорошо: теперь мы начали понимать, что делаем с природой. В магазинах каждую маленькую ерунду пакуют в пакетик. Они скоро покроют всю Землю: пакетами никто не занимается, их не перерабатывают. Каждый из нас должен потихонечку отказываться от одноразовых пакетов. Давайте следить за собой, убирать за себя и за того парня, - призвал эколог.

Со сцены звучали не только речи, но и музыкаФото: Дарья ЮДИНА

О событиях на станции рассказала семейная пара Галина и Алексей Крюковы. Они 27 августа на посте «Переправа» остановили бензовоз, который вез топливо на место строительстве на Шиесе:

- Мы уже несколько месяцев дежурим на посте «Переправа». Мы пенсионеры, которым под 80 лет. Но мы не сдаемся и продолжим борьбу до самого конца! - сказал Алексей Крюков. Он вместе с супругой и другими активистами исполнили песни «Если бы не Шиес, не встретились бы мы».

Люди горячо поддерживали выступающихФото: Дарья ЮДИНА

Его песню подхватили слушатели в толпе. Вообще, люди поддержали всех, кто выступал: и активистов с речами, и поэтов, и музыкантов.

Несмотря на холод, людей собралось много: независимые общественные наблюдатели зафиксировали примерно 5300-5500 участников. На фестиваль первого снега, который прошел в один день с митингом, учитывая бесплатный проезд, пришло в разы меньше людей: 200-300 человек.

На митинге высказалось немало общественных и политических деятелей: член «Комитета спасения Печоры» Николай Братенков, депутат Госсовета Коми Олег Михайлов и его помощник Виктор Вишневецкий, член движения «Доръям асьным с» («Защитим себя») Николай Удоратин, недавно поставивший полицейских в тупик с помощью коми языка, и многие другие. Также на митинге декларировал стихи поэт Маяк Митюнин.

Свою речь произнес и Николай Удоратин, поставивший недавно полицейских в тупикФото: Дарья ЮДИНА

Участники митинга горячо встречали каждую речь, стих и песню: выкрикивали слова поддержки, подпевали, пританцовывали, поднимая выше плакаты: «Не дадим загрязнять северную парму», «Шиес — Чернобыль XXI века», «Отступать некуда! За нами будущее наших детей!», «Лучше быть сегодня активным, чем завтра радиоактивным», «Шиес — оскорбление чувств думающих». Надписи «Стоп Шиес» были на верхней одежде протестующих.

- О проблеме Шиеса я знаю давно, хожу на протестные акции. Была на большом митинге летом. Думаю, что проблему с мусорным полигоном можно решить мирным путем. Только чтобы ее решить, нужно слышать друг друга. А народ слушать сейчас не хотят, — сказала участница митинга Людмила Тупчиева.

Резолюция содержала требование о прекращении преследования активистовФото: Дарья ЮДИНА

Протестную акцию завершили, приняв резолюцию. В нее вошли пункт о проведении республиканского референдума, на котором хотят поднять вопрос о запрете ввоза мусора из других регионов в Коми; пункт о введении раздельного сбора мусора; пункт о прекращении незаконного преследования активистов и пункт о расследовании действий полицейских и росгвардейцев, сопровождавших бензовозы на Шиес.

Точку поставила группа "Ни на Йоту"Фото: Дарья ЮДИНА

Финальной нотой митинга стала песня от группы «Ни на Йоту». Люди разошлись под строчки из песни «Стены рухнут, рухнут» и громкое «Руки прочь от Шиеса!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре одновременно с митингом по Шиесу пройдет фестиваль снега

В столице Коми хотят убить протест за наши с вами деньги, — говорят активисты (подробности)