Юлия Белорукова рассказала, как сохраняет фигуру во время беременности

Известная лыжница из Сосногорска поделилась с подписчиками информацией о том, как сохранить фигуру во время беременности. Юлия Белорукова опубликовала новую фотографию в своем инстаграм-аккаунте и сопроводила снимок подписью: «Дед Мороз Красный нос в деле. Покоряю Уктуские трассы».

В ответ на свежий снимок подписчики осыпали спортсменку комплиментами: «Красотка, умничка, покорительница трассы». Поклонники также написали, что очень скучают по Юлии Белоруковой и с нетерпением ждут ее возвращения на лыжню. Напомним, что именитая спортсменка сама недавно призналась в том, что ей не хватает соревнований.

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В числе тех, кто попал под удар критики, - будущая мама, прославленная уроженка Коми Юлия Белорукова (подробности)