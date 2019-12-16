2019-12-16T12:28:02+03:00
Общество

Юлия Белорукова рассказала, как сохраняет фигуру во время беременности

Спортсменка из Сосногорска поделилась информацией со своими подписчиками
Дарья ЮДИНА
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Фото из инстаграм-аккаунта Юлии БелоруковойФото из инстаграм-аккаунта Юлии Белоруковой
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Известная лыжница из Сосногорска поделилась с подписчиками информацией о том, как сохранить фигуру во время беременности. Юлия Белорукова опубликовала новую фотографию в своем инстаграм-аккаунте и сопроводила снимок подписью: «Дед Мороз Красный нос в деле. Покоряю Уктуские трассы».

В ответ на свежий снимок подписчики осыпали спортсменку комплиментами: «Красотка, умничка, покорительница трассы». Поклонники также написали, что очень скучают по Юлии Белоруковой и с нетерпением ждут ее возвращения на лыжню. Напомним, что именитая спортсменка сама недавно призналась в том, что ей не хватает соревнований.

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В числе тех, кто попал под удар критики, - будущая мама, прославленная уроженка Коми Юлия Белорукова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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