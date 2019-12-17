2019-12-17T09:46:58+03:00
Общество

После гибели двух человек при пожаре в Ухте возбудили уголовное дело

Люди спасались от огня, выпрыгивая из окон здания
Дарья ЮДИНА
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В Ухте во время пожара погибли два человека. Источник: группа информационной программы "День" ВКонтактеВ Ухте во время пожара погибли два человека. Источник: группа информационной программы "День" ВКонтакте
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После пожара, унесшего жизни 51-летней женщины и 52-летнего мужчины, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Сейчас идет расследование. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Сообщение о задымлении в доме № 12 на Набережной Нефтяников поступило в пожарно-спасательную службу Ухты в 16:31. Пожарные быстро направились к месту происшествия. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, 9 человек спасены звеньями газодымозащитников, 5 человек пострадавших, из них 2 погибших. Три человека госпитализированы. Площадь повреждений около 50 кв.м. Для тушения привлекли 35 человек и 8 единиц техники. Об этом пишет пресс-служба МЧС.

Видео Светланы Красильниковой .Сейчас горит квартира в доме, где раньше загран паспорта выдавали. [id7098429 Светлана Красильникова]

Следователи установили, что пожар начался на общей кухне на третьем этаже. Загорелись предметы обстановки. Из-за отравления дымом погибли женщина и мужчина. Сейчас идет расследование.

По сообщению пресс-службы администрации Ухты, 11 пострадавших от пожара жильцов общежития временно разместили в гостинице «Тиман» и обеспечили питанием. Два человека находятся в реанимации. С пострадавшими провели работу психологи и медики. Управляющая компания затягивает окна пленкой, чтобы системы отопления не разморозились.

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Еще 15 человек эвакуировались самостоятельно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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