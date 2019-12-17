2019-12-17T09:59:17+03:00
Общество

В Ухте открыт сбор помощи для пострадавших в пожаре, забравшем жизни двух человек

Об этом в социальных сетях пишут люди
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото VKФото VK
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Неравнодушные жители Ухты начали сбор вещей для пострадавших при пожаре в общежитии на Набережной Нефтяников. Пока люди собирают только стройматериалы для ремонта обгоревших площадей.

16 декабря полыхал третий этаж дома №12. Зарево было видно издалека. Огнеборцы оперативно справились с огнем. Однако возгорание успело унести жизни двух человек. По сообщению программы «День», еще двое находятся в реанимации. Весомо пострадали жилые площади 11 человек. Сейчас ухтинцев временно поселили в гостинице «Тиман».

Пострадавшие оценивают ущерб и пытаются найти средства на ремонт. Особенно удручает, что пожар произошел за две недели до самого любимого россиянами праздника — Нового года. Неравнодушные ухтинцы не оставляют в беде, предлагают свою помощь.

- В первую очередь, пострадавшим нужно помочь в восстановлении квартир. Для этого понадобятся стройматериалы: краска, штукатурка, белила, обои, а также помощь людей в ремонте. Сбор стройматериалов будет проходить по тому же адресу, где произошел пожар, - сообщает ухтинец Сергей Сергеевич.

Напомним, что после пожара, унесшего жизни 51-летней женщины и 52-летнего мужчины, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Сейчас идет расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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