Появилось видео из общежития в Ухте, где погибли два человека

Вчера, 16 декабря, в доме №12 по улице Набережной Нефтяников почти полностью выгорел третий этаж. Пожар унес жизни двух человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. У ухтинки Светланы С. в общежитии жил 71-летний дедушка, которого успели спасти огнеборцы. Женщина побывала внутри здания. Там действительно жутко. Видео с экскурсии она поделилась с порталом «КП-Коми».

- В этом общежитии мы снимали комнату для 71-летнего дедушки. Я приехала на место в 17:10. К тому времени все уже было потушено. Спасатели были вежливы, шли на контакт, постоянно спрашивали, чем помочь. Работало много людей! Конечно, потерь можно было бы избежать, но это зависело не от огнеборцев, а от соседей, которые злоупотребляют алкоголем, - рассказывает Светлана. Как сообщают жители горевшего дома, погибшие на пожаре часто злоупотребляли спиртными напитками.

Светлана поднялась на горевший этаж. Она начала снимать на видео последствия пожара с той комнаты, откуда выпрыгнула одна из пострадавших. Горожане добавляют, что та женщина родилась в рубашке - она только сломала руку и получила ожоги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/750143" frameborder="0"></iframe> Видео. Последствия пожара. Набережная Нефтяников..

Далее ухтинка обследовала кухню, где был очаг возгорания, а дальше последовала в коридор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/750145" frameborder="0"></iframe> Видео 2. Последствия пожара. Набережная Нефтяников.

Она добавляет, что ее дедушка отделался испугом. Сейчас он вспоминает о пожаре без страха, но в минуты, когда все полыхало, ему было не до смеха.

Напоминаем, что ухтинцы организовали пункт помощи пострадавшим во время пожара. Для людей собирают стройматериалы, обои, белила, краску, чтобы привести пострадавшие жилые площади в порядок. Также требуются помощь умелых волонтеров, которые смогут помочь людям восстановить жилье. Работы невпроворот. К счастью, администрация Ухты пошла пострадавшим навстречу — их временно поселили в гостинице «Тиман». Кроме того, представители мэрии сегодня, 17 декабря, встретятся с жильцами пострадавшего дома.

Светлана нарисовала схему очага возгорания

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