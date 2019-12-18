Трон Снежной Королевы почти готов к штурму горожан: фоторепортаж из ледового городка в Сыктывкаре

В Сыктывкаре вовсю строится ледовый городок. Открыть его планируют 26 декабря в 16:00, сообщали ранее в мэрии. А пока мы прошлись по сказочному царству и посмотрели, как оно выглядит сейчас.

Возведение ледового городка началось около двух недель назад. С тех пор сыктывкарцы каждый день наблюдают, как здесь появляются новые фигуры и украшения. До открытия еще больше недели, а трон Снежной Королевы уже почти готов принимать первых любителей селфи и Instagram. Сейчас художник Олег Павлюк выполняет завершающие штрихи на ледовой глыбе прежде, чем она превратится в сверкающую хрусталем скульптуру Королевы.

Художники превращают ледовые блоки в скульптурыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Нравится, что лед прозрачный, пластичный и хорошо режется. Благодатное поле для творчества. Какой необычный лед был в моей практике? Иногда в нем попадались маленькие рыбки, водоросли. Но их еще надо разглядеть, - отметил он.

Владимир Осташов работает со льдом больше десяти летФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Рядом работает художник Владимир Осташов. Специальными резаками он выпиливает изо льда лицо Снегурочки. Рядом с ней расположился Дед Мороз, это уже почти готовая ледяная скульптура. Мастер говорит, что лед, конечно, податливый и в тоже время хрупкий. Особенно в минус 40.

Эскиз Снегурочки на бумаге выглядит такФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Самая комфортная температура для работы - минус 5. А вот в минус 40, например, лед неподатливый — режешь, а он трескается, лопается. Бывало, что и части почти готовой фигуры откалывались, потом их приклеивали, - рассказал Владимир.

В этом году обновили «парк» светодиодных фигурФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Больше всего ледовых скульптур расположилось со стороны здания правительства Коми. Немного припорошены снегом фигуры мудрых воронов в очках — с книгами и фонарями в крыльях, нежная Герда и лабиринт.

Рабочий укрепляет швы ледовых блоков водой со снегомФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В этом году в ледовом городке много ноу-хау: светодиодные фигуры зайчиков, мыши с сыром в зубах и Деды Морозы. Внимание привлекают и фигурные ворота.

На Стефановской площади шумно — пилы врезаются в лед, как нож в масло. В руках мастеров ледовые блоки превращаются в стены лабиринта или ограждение городка. Потом придет художник с резаком, и стена покроется растительными узорами.

Вот такие цветы в этом году красят площадьФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В последние мгновения нашего прибывания как по заказу (на самом деле просто проверяли, как работает праздничное освещение) на стройке включили яркую иллюминацию. Засияли фонарики-банты на елке, светодиодные фигуры и узорные ворота. Даже при дневном свете сверкающие элементы выглядели необыкновенно празднично и нарядно. Предположим, что вечером при лицезрении гирлянд на площади измеритель новогоднего настроения у среднестатистического горожанина зашкалит на самой высокой отметке.

Рабочие испытывают светодиодные элементыФото: Наталия БЕШКАРЕВА

22-метровую елку привезли из Усть-Вымского районаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Сыктывкарцы, которые проходят мимо ледового городка, спешат сфотографировать только что изготовленные фигуры и поделиться снимками в соцсетях. Особенно в восторге дети — они могут по полчаса стоять и любоваться на ледовые фигуры под комментарии родителей: «А вот это Снежная Королева. Помнишь, сказку про нее читали?»

Светодиодные фигурки ждут подключения к источнику питания, чтобы сиятьФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Напомним, что в этом году в основе концепции создания ледового городка в столице Коми лежат мотивы из сказки «Снежная королева». На Стефановской площади организуют несколько зон.

Так, в центре устанавливают ледяную фигуру с подсветкой под названием «Трон Снежной королевы». Там можно будет делать фотографии. Вокруг центральной 22-метровой ёлки создано ограждение в виде ледяных плит с изображением рельефа северного ветра, ледяных кристаллов. В игровой зоне «Маленькие разбойники» устроят ледяной лабиринт «Пещера разбойницы» со световыми фигурами лесных зверей. В зоне отдыха и релакса «Волшебный сад» уютно-романтичную атмосферу обеспечат светящиеся цветы и деревья со скамейками. Оформить новогодний городок подрядчик должен будет до 22 декабря.

Упакованные Дед Морозы вызывают улыбкуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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