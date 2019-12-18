Сыктывкарец, который получил травму из-за гололеда: «Падал и слышал, как ломаются кости»

С конца ноября жители столицы Коми поневоле стали участниками опасного ледового шоу. Сломанные ноги, руки и даже ребра – ходить по катку, в который превратились улицы города, стало опасно даже фигуристам от Бога. «КП-Коми» узнала, как пострадавшим призвать к ответу мэрию или «управляшки» за скользкие городские тропы.

Упал, перелом

8 декабря сыктывкарец Борис Мухамедьяров возвращался вечером домой через Мичуринский парк. Мужчина осторожно обошел детскую площадку, где резвились дети, а затем шагнул на снег, под которым коварно «спрятался» гололед.

– Полетел. Боли не было. Почувствовал лишь щелчок в момент, когда ломались кости. Дальше – скорая, госпитализация. Диагноз: перелом со смещением, – рассказывает Борис.

Уже больше недели мужчина лежит в Сыктывкарской горбольнице №1, не расставаясь с ноутбуком: работы в декабре – километр. Он ждет выписки и возвращения на работу.

Адвокат Лиана Ветошкина уверена, что требовать компенсацию морального вреда надо. Тем более, если подойти к процессу сбора доказательств вины ответственно, то можно не сомневаться – суд будет выигран.Бороться надо

– Сколько денег можно отсудить? Все зависит от того, какую травму гражданин получил и как долго находился на лечении. Мы можем просить суд о возмещении морального и материального вреда.

В последний входят затраты на лечение и стоимость поврежденного при падении имущества. Кроме того, гражданин вправе взыскать недополученную зарплату и затраты на судебное производство (стоимость работы представителя, эксперта, государственная пошлина), – говорит Лиана.

Лежать с переломом (да еще со смещением) - грустно

В практике адвоката был случай, когда женщина поскользнулась на лестнице у магазина и вывихнула ногу. Торговая точка в добровольном порядке выплатила ей 60 тысяч рублей. Кстати, если человек вследствие падения получает инвалидность, то с ответчика он имеет право требовать ежемесячное пожизненное содержание.

– Мне достаточно было только предоставить руководству магазина медицинские документы и выписку с медкарты о вызове скорой помощи. Если у вас таких документов нет, то суд пишет в решении «не представлено доказательств о том, что гражданин получил травму именно в этом месте и в это время», – отмечает юрист.

Мэрия, ты существуешь?

Крик души в адрес столичной администрации прозвучал от писателя Коми с мировым именем. Елена Габова написала в соцсетях: «Администрация, лучше не делайте новогодний салют, если денег не хватает на то, чтобы песок разбрасывать! Тротуары – голый лед». И как доказательство ее слов – соцсети заполонили фото блестящих и непригодных для ходьбы скольких улиц. Ситуация с гололедом в Сыктывкаре добавила еще один повод посмеяться над городскими чиновниками популярному сатирическому паблику в VK «Территория мечты». «Власти столицы запустили программу развития фигурного катания», – подписывали юмористы фото скользкой улицы.

Фото - скрин с видео

Между тем, мэрия сейчас отчитывается, что МКП «Дорожное хозяйство», не покладая рук и ног, трудилась в круглосуточном режиме. Например, в ночное время работает 35 машин и семь разнорабочих, в дневное – около 47 машин и 39 рабочих. Это плужно-щеточные автомашины, пескоразбрасыватели, самосвалы, автогрейдеры, снегопогрузчики, тракторные щетки, бульдозеры, погрузчики. По тротуарам, дорожкам и спускам в постоянном режиме организована подсыпка песчано-соляной смесью для образования так называемой снежной кашицы, которую затем убирают и вывозят, – отвечают в пресс-службе администрации Сыктывкара. И также добавляют, что патрулируют дворы и наказывают рублем управляющие компании, которые не посыпают песком свои участки. В прошлом году, например, за гололед две «управляйки» оштрафовали на 100 тысяч рублей.

– Сегодня на обслуживании города – почти 400 км улично-дорожной сети. Оперативно справляться имеющими ресурсами сложно, поэтому рассматриваются варианты усиления этого направления, – резюмировали в администрации.

Кстати, горожане отмечают любопытную закономерность – сразу после выборов нового мэра, коей стала и.о. градоначальника Наталья Хозяинова, в городе наконец-то перестали жалеть силы и песок на борьбу с гололедом. Хочется верить, что избавление от приставки и.о. здесь не сыграло решающую роль.

Фото Татьяны Ткалун

Как у них?

В Австрии, Швеции и Германии улицы посыпают отходами производства – каменной крошкой, что довольно экологично. Почему бы такое не сделать в Сыктывкаре? В администрации ответили:

– Это дорогостоящий проект, так как необходима техника и оборудование для ее разбрасывания и сбора, а также очистки от грязи для дальнейшего применения. А вот песчано-соляная смесь работает при температуре до минус 10 0 С, что позволяет формировать снежную кашицу в постоянном режиме, убирать и вывозить ее своевременно с улиц города, – сказали в администрации.

Гайд: как правильно готовиться к суду

Юрист Лиана Ветошкина составила краткую памятку, как призвать к ответу мэрию или управляющие компании рублем за гололед.

- Вызов скорой. Скорая помощь должна зафиксировать, что повреждения или травмы пострадавшего получены при падении. Надо подробно указать место, где получена травма. Например: «Я шел туда и оттуда, проходил мимо такого-то дома, в пяти метрах от правой стороны я упал, потому что очень скользко». Стоит записать, кто был врачом скорой помощи: фамилии, имена, отчества и номер бригады. Сотрудники скорой помощи являются косвенными свидетелями в суде.

- Очевидцы. Обязательно взять телефоны у всех, кто видел падение, вызывал скорую, помогал. Желательно, чтобы это было как минимум два человека. Их показания помогут в суде.

- Фото. Не стоит забывать сделать фото нечищеной скользкой дорожки. Звонок в полицию. Дежурному надо сказать: «Я нахожусь по этому адресу, упал, получил вред здоровью – перелом». Это будет доказательство, что вы упали в означенном месте по причине халатности УК или мэрии.

- Госпитализация. В больнице медики осмотрят пациента и напишут в карточке, где он упали при каких обстоятельствах. Этот документ тоже пригодится в суде.

- Лечение. Все чеки на приобретенные лекарства, которые выписал врач, следует сохранять. Их стоимость должен возместить ответчик. При этом лекарства обязательно должны быть указаны в карте лечения. В противном случае суд посчитает, что пациент приобрел их по собственному усмотрению.

- Виновник. Следует определить, кто следит за участком улицы, где произошло падение. Для этого можно обратиться с письменным заявлением в мэрию: «Прошу разъяснить, какая организация несет обязанность по благоустройству и уборке такой-то территории».

- Суд. У вас на руках медицинские документы, где вы зафиксировали падение и причинение вреда здоровью. Теперь можно идти суд! Дальше – работа юриста.

Куда жаловаться?

1) Написать обращение в свободной форме и направить его по адресу: Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22.

2) Доставить письменное обращение лично в отдел обращений граждан (ул. Бабушкина, д. 22, каб. 101) или оставить письмо в специальном ящике на первом этаже здания администрации МО ГО «Сыктывкар».

3) Оставить обращение в WEB - приемной на сайте сыктывкар.рф (http://сыктывкар.рф/administration/upravlenie-kontrol..) При подготовке обращения не за бывайте указать свои ФИО, почтовый или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, изложить подробно суть обращения с приложением фотоматериалов (при необходимости), а также поставить личную подпись и указать дату.

4) Записаться на личный прием к мэру, к заместителям руководителя администрации или к руководителю аппарата администрации. Правда, по телефону это сделать нельзя. Надо прийти лично в мэрию, постучаться в кабинет №101 и забить очередь на личный прием. И,конечно, не забудьте паспорт.

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