2019-12-19T13:20:08+03:00
Общество

«Дайте адресок, оставлю мусор у вас во дворе». Мэр Москвы о проблеме Шиеса

Сергей Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Правительства МосквыФото Правительства Москвы
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На заседании Мосгордумы 18 декабря мэр Москвы Сергей Собянин позволил себе высказывание на тему Шиеса. По его словам, шквал гневных высказываний о попытках Москвы залить мусором страну, не подкреплен конструктивными предложениями, пишет Znak.com.

Сергей Собянин на вопрос про мусорный полигон в поселке Шиесе Архангельской области отреагировал довольно резко. Он предложил вообще ничего не вывозить из Москвы, а в адрес спросившего его депутата заявил:

- Меня очень забавляет, когда мне говорят: «Слушайте, в Московской области строятся мусоросжигательные заводы, кошмар! Давайте всё закроем, это безобразие, это не соответствует каким-то там современным трендам. А эти полигоны, вы что творите? Шиес… собрались в тайгу везти мусор! Вы представляете, что там будет? Вы с ума сошли что ли?». Да я с удовольствием… Давайте ничего не будем вывозить, давайте оставим. Вы только дайте адресок мне двора вашего. Месяц ничего оттуда вывозить не будем. Скажите, как можно, мы будем делать, - заявил Собянин.

Между тем, дышать московским мусором согласно проекту новой территориальной схемы обращения с бытовыми отходами до 2029 года, придется жителям Московской (34 млн тонн мусора), Калужской (15 млн тонн) и Владимирской (9 млн тонн) областей . Шиеса в этот список не вошел.

Кстати, недавно мы писали о режиссере с мировым именем Александре Сокурове, который задал вопрос полпреду президента в Северно-Западном федеральном округе Александру Гуцану. «Никогда ранее я не встречался с начальствующим господином, столь враждебно и высокомерно настроенным по отношению к своему соотечественнику. И по отношению к людям, гражданам вообще», - сообщал народный артист России. Похоже это новый тренд реагирования на критику от высоких чиновников.

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«Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника», - пишет народный артист России (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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