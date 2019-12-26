2019-12-26T13:15:24+03:00
Общество

Ведущий «Первого канала» заявил, что жители воркутинского поселка сами виноваты в установке ужасной ёлки

Артем Шейнин сказал, что не нужно воровать ветки и гирлянды
Дарья ЮДИНА
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Вчера в эфир «Первого канала» вышел выпуск программы «Время покажет», в котором засветилась странная ёлка из воркутинского поселка Заполярный. Ведущий Артем Шейнин заявил, что жители поселка сами виноваты в том, что им установили уродливое новогоднее дерево.

Сначала показали сюжет о замене несуразной ёлки на нормальную и об извинении руководителя воркутинской администрации. Игорь Гурьев тогда объяснил, что ёлку в таком виде установили, не согласовав это с администрацией.

Ведущий "Первого канала" об ужасной ёлке в воркутинском поселке.

Потом включили запись разговора с представительницей управляющей компании, которая отвечала за установку новогоднего деревья. Женщина сообщила, что каждый год в Заполярном устанавливают одну и ту же ёлку, у которой крадут ветки и обрывают гирлянды.

Такую ёлку сначала установили в поселке Заполярный

Такую ёлку сначала установили в поселке Заполярный

- Если ты где-то живешь и с ёлки воруешь ветки и гирлянды, то где ты хочешь дальше жить? У тебя чиновники виноваты? Жители начали жаловаться сейчас, потому что раньше хватало, что своровать, - сказал Артем Шейнин.

Напомним, что елку заменили после многочисленных жалоб жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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