2019-12-20T17:04:18+03:00
Общество

Новогодняя ёлка в Сыктывкаре вошла в пятерку самых высоких в России

Необычный рейтинг составил туристический портал
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Лесную красавицу привезли из Усть-Вымского районаЛесную красавицу привезли из Усть-Вымского районаФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Сыктывкар, где высота новогодней ели на Стефановской площади составляет 22 метра, входит в пятерку городов с самыми высокими живыми новогодними елями. Необычный рейтинг составил туристический портал ТурСтат.

В первой десятке городов России с самыми высокими новогодними ёлками этой зимой входят Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 метров), Махачкала (40 метров), Казань (35 метров), Белгород (35 метров), Барнаул (32 метров), Тула (32 метров), Калининград (30,5 метров), Уфа (30 метров), Пермь (30 метров). Но в этом списке почти все ели искусственные, а в Сыктывкаре - живая. Именно поэтому столица Коми победно входит в пятерку лидеров.

Напомним, что главную новогоднюю ель республики нашли под Кожмудором. 22-метровую красавицу доставили из Усть-Вымского района в начале декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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