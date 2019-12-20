«ВИЧ-инфекция развивается незаметно, в этом ее коварство»

Как развивается ВИЧ? Через какое время после заражения появляются признаки болезни? Появляется ли температура, выпадают ли волосы? На эти вопросы в рубрике «Объясняем на пальцах» отвечает главный врач республиканского «Центра СПИД» Сергей Поган.

- Болезнь развивается незаметно, в этом ее коварство. Продолжительное время (несколько лет) человек может не знать о том, что у него ВИЧ. Это связано с индивидуальными особенностями организма, с состоянием его иммунной системы. У одного человека болезнь развивается быстро, у другого нет, - отмечает Сергей Сергеевич.

Каждый человек должен знать свой ВИЧ-статус. Это модно, стильно, современно, это один из важных кирпичиков ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких. Человек с ВИЧ — источник заражения для других людей, и он об этом может не ведать. Знание же статуса позволяет предупредить заражение близких и любимых людей.

Что касается тревожных симптомов, то обычно врачи назначают анализ на ВИЧ при следующих состояниях: необъяснимая потеря веса, диарея, длящаяся больше месяца, лихорадка неясного происхождения, увеличение лимфатических узлов.

Сдать тест на ВИЧ-инфекцию можно в любой медицинской организации Республики Коми, в том числе Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Не надо забывать и о том, что тест можно сделать также в любом коммерческом медицинском учреждении.

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