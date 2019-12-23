Коми УФАС возбудило дело из-за рекламирующего гамбургеры Дональда Трампа

В ТРЦ «Макси» картонный президент США Дональд Трамп зазывает посетителей в ресторан Lucky Star. Посетители центра усмотрели в этом недостоверную рекламу и пожаловались в УФАС. Антимонопольное ведомство провело целую экспертизу и возбудило производство по делу с признакам нарушения закона «О рекламе».

Коми УФАС обратилось к экспертам Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет». Те признали, что конструкция является рекламой — на одежде Дональда Трампа логотип ресторана, в одной руке он держит блюдо с гамбургерами, а другой показывает еде одобряющий жест. Ко всему прочему, это недостоверная реклама, так как она содержит недостоверные сведения об ободрении объекта рекламы физическим лицом. Кроме того, органы государственной власти или органы местного самоуправления не могут ободрять объект рекламирования, а Трамп — действующий президент США.

- Из имеющихся материалов усматривается, что содержащиеся в рекламе сведения об одобрении объекта рекламирования Дональдом Трампом не соответствуют действительности, - говорится в решении УФАС.

В отношении рекламодателя ООО «Орион» УФАС возбудило производство по делу с признакам нарушения п. 10 ч. 3 ст. 5, п. 2 ч. 5 ст. 5 Закона «О рекламе». Рассмотрение дела назначено на 20 января 2020 года.

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Недостоверные сведения распространялись через городскую газету (подробности).