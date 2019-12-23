Хозяин «Лексуса», устроивший смертельное ДТП в Кочпон-Чите, признал свою вину

Владелец «Лексуса», который спровоцировал ДТП в Кочпон-Чите 21 сентября, признал свою вину. Следователи уже закончили разбираться с обстоятельствами аварии, в которой погибли 4-летний мальчик и его 32-летний отец. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Коми.

Следователи установили, что хозяин «Лексуса» сел за руль, будучи пьяным. Он ехал на большой скорости: мужчине не помешала неровная дорога и плохая видимость. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ауди». Вторая мужчина улетела в кювет. Хозяин отечественного автомобиля умер быстро, а за жизнь его 4-летнего сына врачи боролись ещё сутки. Но малыша так и не удалось спасти.

В ходе следствия также установили, что в апреле фигурант уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ему тогда назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. Однако хозяин «Лексуса» снова сел за руль пьяным 1 и 21 сентября. В День знаний его поймали сотрудники ГИБДД, а 21 сентября он попал в смертельное ДТП.

В ходе расследования фигурант признал свою вину. Следователи собрали доказательства. Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. После его рассмотрит суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Сыктывкаром водитель иномарки сбил пенсионерку, она умерла до приезда скорой

Подробности смертельного ДТП (подробности)