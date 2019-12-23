2019-12-23T15:55:43+03:00
Общество

Хозяин «Лексуса», устроивший смертельное ДТП в Кочпон-Чите, признал свою вину

Тогда погибли 4-летний мальчик и его отец
Дарья ЮДИНА
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Фото с места страшной аварии в Кочпон-Чите. Автор - Ирина ТрифоноваФото с места страшной аварии в Кочпон-Чите. Автор - Ирина Трифонова
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Владелец «Лексуса», который спровоцировал ДТП в Кочпон-Чите 21 сентября, признал свою вину. Следователи уже закончили разбираться с обстоятельствами аварии, в которой погибли 4-летний мальчик и его 32-летний отец. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Коми.

Следователи установили, что хозяин «Лексуса» сел за руль, будучи пьяным. Он ехал на большой скорости: мужчине не помешала неровная дорога и плохая видимость. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ауди». Вторая мужчина улетела в кювет. Хозяин отечественного автомобиля умер быстро, а за жизнь его 4-летнего сына врачи боролись ещё сутки. Но малыша так и не удалось спасти.

В ходе следствия также установили, что в апреле фигурант уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ему тогда назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. Однако хозяин «Лексуса» снова сел за руль пьяным 1 и 21 сентября. В День знаний его поймали сотрудники ГИБДД, а 21 сентября он попал в смертельное ДТП.

В ходе расследования фигурант признал свою вину. Следователи собрали доказательства. Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. После его рассмотрит суд.

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Подробности смертельного ДТП (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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