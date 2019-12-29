Сладости, теплые носки и слезы благодарности: сыктывкарские бездомные получили подарки от Деда Мороза

29 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравили подопечных проекта «Сытый гражданин» сладкими подарками, теплыми носками и, конечно же, горячей едой. В 25-градусный мороз она спасает от холода тех, у кого дома нет. Мы побывали на необычном мероприятии и пообщались с руководителями и участниками проекта.

Каждую неделю на пятачке перед Центром занятости приходят бездомные, неимущие и те, кто нуждается в помощи и общении. Они необыкновенно разные - кто-то шутит, кто-то прячет глаза. Терпеливо ждут, когда начнется раздача, смотрят на россыпь свежего хлеба на переносном столике и становятся в стройную очередь. Так их кормят каждую неделю. Но еда - это не главное.

Красавица Снегурочка по имени Светлана готовиться к раздаче подарковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сегодня, 29 декабря, была особенная раздача еды - к подопечным проекта пришли Дедушка Мороз и Снегурочка, которые уже успели поздравить бездомных и неимущих в Эжве. Сказочные герои нужны взрослым не меньше, чем детям, потому что они тоже верят в чудо.

Илья Костин быстро перевоплотился в сказочного герояФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Каждому из них вручили сладкий подарок и теплые носки. Новичок проекта Борис сжимает в руке пакет и смахивает слезу. Он пришел на раздачу в первый раз. То, что он увидел, его поразило.

Борис прижимает подарок к грудиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я не пропащий человек, работящий. Три года назад украли документы, с тех пор перебиваюсь случайными заработками, но то и дело натыкаюсь на мошенников, которые не платят деньги. Но я не сдамся, восстановлю паспорт, найду хорошую работу. Сегодня я понял, что не один, мне помогут. Я счастлив, что есть люди, которым не все равно, - рассказывает Борис. Говорить он спокойно не может, всхлипывает, но затем берет себя в руки.

Сказочных героев встречают с любопытствомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Затем стартовала раздача еды. Меню разнообразное. Сегодня давали макароны, обжаренные с луком, морковью и тушенкой, чай с лимоном и шиповником, рыбный салат с яйцами и кукурузой, чай, манник и пряники. От еды поднимался пар и растворялся в морозном воздухе. Люди едят прямо на улице, чтобы согреться, а еще берут еду впрок, чтобы поесть дома.

Борис фотографируют Деда Мороза и Снегурочку на памятьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сторожил проекта - Светлана. Она оптимист, камеры не стесняется и охотно рассказывает свои истории жизни - про дочек, непростую жизнь и выживание в городе, где нет опоры. Она знает все пункты раздачи в Сыктывкаре, охотно посещает каждый. Светлана уверена, что даже если в ее жизни все выправится и отпадет необходимость в бесплатной еде от благотворителей, она все равно будет приходит к Центру занятости. Просто в этом месте ей хорошо, она может пообщаться и ее обязательно выслушают.

После вручения сладких подарков следует традиционная раздача едыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Все эти истории слушает Дедушка Мороз, а в миру один из основателей проекта Илья Костин. Подопечные «Сытого гражданина» ласково называют его Илюша, перечисляя ему свои проблемы или делясь радостями. Например, седовласый мужчина по имени Володя благодаря проекту получает пенсию. Правда, тратит он ее неэкономно, поэтому до конца месяца ему не хватает. «Учись распределять деньги и пообещай мне больше не пить». Володя обещает.

Волонтеры приехали даже из ЭжвыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Проект существует почти два года. За это время он помог многим бездомным обрести свой угол, восстановить документы, устроиться на работу. Подопечные «Сытого гражданина» благодарны, стараются держать марку - не пить, работать и стараться жить лучше. Потому что получают надежду, что все в их руках.

Каждому вручают сладкий подарок и теплые носкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Всего в проекте участвует около пятидесяти волонтеров. Недавно мы организовали первую встречу участников проекта. До нее многие были знакомы друг с другом только заочно. Мероприятие же всех по-настоящему сплотило, - отметил Илья Костин.

Он рассказал, что проект живет благодаря бескорыстной помощи сотни человек. Между тем, поддержка нужна всегда. Если вы хотите помочь проекту, то пишите сюда. Волонтерам там всегда рады, а особенно будут рады администратору группы ВК. Пишите!

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