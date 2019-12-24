В Сыктывкаре мужчину в унтах, который пропал две недели назад, искали на кладбище

В Сыктывкаре почти две недели ищут Александра Потапова, который ушел из дома 12 декабря и до сих пор не вернулся. Усиленные поиски до сих пор ни к чему не привели, но близкие мужчины верят, что он найдется и встретит наступавший 2020-й год за праздничным столом в кругу родных.

- Мы обошли весь город, расклеили ориентировки в городе, Эжве, Верхнем и Нижнем Чове. Передали их во все рейсовые автобусы, - сообщают волонтеры «Лиза Аллерт».

За 11 дней поиска удалось найти лишь одного свидетеля, который видел мужчину. Кондуктор автобуса №24 рассказала, что 12 декабря Александр Потапов ехал до конечной остановки Верхнего Чова. 21 декабря родственники и полицейские искали мужчину районе Верхнечовского кладбище. Поиск результатов не принес.

- Уважаемые водители, кто в этот день ехал по этой автодороге просмотрите, пожалуйста, свои видеорегистраторы. Возможно, это нам поможет в поиске, - пишут волонтеры.

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Приметы:

- Рост 165 сантиметров

- Худощавое телосложение

- Волосы темно-русые короткие

- Глаза карие

Особые приметы:

- Носит очки с затемненными стеклами

Был одет:

- Синий пуховик

- Синие джинсы

- Коричневые унты

- Серая спортивная шапка

Любую информацию о местонахождении Александра Анатольевича Потапова просят сообщать по телефону горячей линии «Лизы Алерт»: 8(800) 700-54-52 или в 112.

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