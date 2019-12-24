Ученые Коми работают над созданием еды будущего, которую будут печатать на 3D-принтере

Ученые Коми принимают участие в комплексном научно-образовательном проекте «Лаборатория пищевой 3D-печати», который разработали их коллеги из Вятского государственного университета. Он позволит не только упростить процесс создания еды, но и управлять ее характеристиками, пишет РИА-новости.

Ученые из Коми занимаются особенностями пищевого поведения, а Вятский государственный университет – разработкой методов 3D-печати и изучением технологических свойств новых продуктов

- Пищевая 3D-печать на сегодняшний день перестала быть экзотикой, но, при этом, используется в основном с целью как способ создания пищевого декора. Развитие технологии позволит не только упростить сам процесс создания еды, но и обеспечить управление ее свойствами, такими как жирность, калорийность, консистенция и физические свойства, что в конечном счете, позволит управлять пищевым поведением человека, регулировать чувство насыщения и влиять на популяционное здоровье, - говорит автор и руководитель проекта, д.б.н., главный научный сотрудник ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Сергей Попов.

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Статья об этом вышла в общественно-научном журнале «Теоретическая и прикладная экология» (подробности).