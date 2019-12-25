Долой мишуру, сувениры и пластик. 5 простых правил от сыктывкарцев, как экологично встретить Новый год

Новый год - это тонны салата оливье, подарки и … серьезная нагрузка на экосистему планеты. Как минимизировать ущерб и встретить 2020 год экологично? «КП-Коми» узнал об этом у экспертов.

1. Правильная елка

Еще недавно считалось, что лучше покупать искусственные ели, мол, ущерба природе меньше. Но искусственные деревья делают из токсичного пластика ПВХ или полиэтилена высокого давления. Их на переработку пока не принимают.

– Экологичнее живая елка. Тем более, что не обязательно ее рубить — можно соорудить красивую елочку из отдельных веточек, – говорит руководитель проекта Сыктывкара «Есо-Time» Ольга Одиненко.

Важно покупать елки на легальных базарах. Также можно самому добыть лесную красавицу. Для этого надо оплатить пошлину в лесничестве и получить список мест, где можно легально срубить елку. В выделенных местах елки все равно вырубят рано или поздно, так как они мешают хозяйственной деятельности, например, проведению линии электропередач или дорог.

Фото «Есо-Time»

Увы, в Коми до сих пор осыпавшиеся ели выбрасывают в мусорки.

– Во многих городах России уже несколько лет действуют проекты по утилизации под названием «Елки в щепки». Их поддерживают общественники, регоператор, минприроды. Надеюсь, что в 2020 году совместно с «Ухтажилфондом» мы тоже реализуем проект – часть елок измельчим, а щепу отправим в приюты для животных, – отмечает Ольга Одиненко.

2. Натуральный декор

Покупка сделанных из токсичного ПВХ пластиковых новогодних игрушек, дождика и мишуры, с позиции экологов, – дурной тон.

– Сейчас в тренде – скандинавский стиль, когда елка может быть украшена лишь световой гирляндой. Можно повесить наелку стеклянные игрушки – они дорогие, но ими можно пользоваться всю жизнь и передавать по наследству. Из моды они не выйдут никогда. Также можно приобрести деревянные и текстильные игрушки. Они выглядят стильно, и, главное, экологичны, – говорит Ольга.

Фото «Есо-Time»

3. Стол без пластика

Многие покупают одноразовую посуду на корпоративы и вполне этим довольны. Однако эксперты считают, что это говорит о низком уровне экологической культуры.

– Во время штурма магазинов надо стараться покупать продукты на развес, складировать их в экомешочки, минимизировать покупку продуктов в неперерабатываемой упаковке, – советует руководитель «Есо-Time».

4. Экоподарки

Человеку, который погружен в экотему, можно подарить фруктовки, то есть сетчатые мешочки, наполнив их мандаринами. Ему также понравится экокосметика, экомыло, термокружки, шопер.

– Самое сложное подарить экологичный подарок ребенку, так как малыши мечтают об игрушках, а они в большинстве своем сделаны из немаркиро- ванного пластика. Как вариант — подарите сладости или книжки. Но конфеты упакуйте в перерабатываемые материалы, – отмечает Ольга.

Экомешочки выглядят вот так. Фото Екатерины Кудиновой

5. Здоровая еда

Автор курса по осознанному питанию Екатерина Кудинова из Сыктывкара советует не налегать на мясо во время новогодней трапезы. Дело в том, что само по себе производство мяса — неэкологично. Основной негативный эффект от этой индустрии— выброс парниковых газов.

- Если человек хочет усвоить эко-привычки, то можно отказаться хотя бы от части мясных продуктов. Допустим, заказать вместо этого вегетарианские колбасы — там вместо мяса животных используется пшеничный белок, натуральные специи. Самое интересное, что по вкусу они не особо отличаются от обычной колбасы, но вреда от них меньше, - рассказала Екатерина.

На самом деле любой традиционный рецепт (оливье, селедка под шубой) можно найти в вегетарианском исполнении. Такие блюда получатся не менее вкусными и довольно необычными.

Стань красоткой

Приставку «эко» можно применить и в сфере ухода за собой и превратиться в эк-красотку. Однако в Коми чаще всего полки магазинов заполнены средствами по уходу, которые вредны для здоровья. Просто пока об этом многие не задумываются.

- Новый год — хороший повод перейти на новые привычки. Например, в сфере ухода за собой. Обратите внимание на фирмы, которые специализируются на изготовлении этичной косметики. При ее изготовлении не применяются ингредиенты, которые тестируются на животных или вредят экологии и здоровью. Вообще, такая косметика - это не слишком дорогая, несмотря на расхожее мнение, зато экологичная. Кстати, многие средства можно приготовить самим в домашних условиях — и маску, и скраб. Это не затратно и увлекательно, - уверена эксперт по осознанному питанию Екатерина Кудинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые: «Полигон ТКО в Шиесе может привести к ущербу в 900 - 7200 миллиардов рублей»

Статья об этом вышла в общественно-научном журнале «Теоретическая и прикладная экология» (подробности).