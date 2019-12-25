Сергей Гапликов прокомментировал ситуацию по Чемпионату мира по бенди в Коми

Сегодня глава Коми отвечал на вопросы жителей республики в прямом эфире «ВКонтакте». Во время «прямой линии» Сергей Гапликов прокомментировал ситуацию с Чемпионатом мира по бенди, который должен пройти в Коми в 2022 году. Он может состояться из-за антидопинговых санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Сегодня Олимпийский комитет активно ведет работу по этому вопросу и собирается оспаривать решение WADA в суде. Чемпионат включен уже в международный календарь. Команды и страны готовятся к нему. Есть наши обязательства перед организаторами и обязательства организаторов перед нами. Мы выполняем их на 100 процентов. Если что-то случится и Чемпионат не пройдет в Коми, то будут серьезные последствия с обеих сторон, сказал глава республики.

Напомним, что Чемпионат мира по хоккею с мячом должен будет пройти в Коми в 2021 году. Состоится ли грандиозное событие в республике, пока неясно: организации Чемпионата могут помешать антидопинговые санкции WADA. Несмотря на то, что вопрос ещё не решен, в Коми готовятся принимать российских и международных спортсменов: скоро должен стартовать первый этап реконструкции Республиканского стадиона.

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