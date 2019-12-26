2019-12-26T09:35:56+03:00
Общество

В Ухте ищут грабителя, порезавшего ножом 23-летнюю девушку-продавца

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах нападения
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Ухте ищут грабителя, порезавшего 23-летнюю девушку-продавцаВ Ухте ищут грабителя, порезавшего 23-летнюю девушку-продавцаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Ухте ищут мужчину, который несколько раз ударил ножом продавца торгового ларька. Следователи уже возбудили уголовное дело и разбираются в деталях нападения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

25 декабря после 18 часов неизвестный мужчина зашел в торговый овощной ларек на улице Оплеснина в Ухте. Он много раз ударил ножом продавца, взял деньги из кассы и сбежал. Девушку увезли с многочисленными колото-резаными ранениями в больницу. После осмотра места преступления следователи начали расследование и возбудили уголовное дело.

Скрин из видео с нападением

Скрин из видео с нападением

Личность злоумышленника и его местонахождение устанавливаются. Приметы напавшего мужчины: на вид 40-50 лет, был в очках, есть седые усы и борода. Если вам что-то известно о местонахождении этого мужчины, просим сообщить по телефону: 02, 112, 8(8216)79-19-63, 79-19-69.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинские продавцы своей невозмутимостью спасли магазин от подростка-грабителя с пистолетом

Храбрые девушки получат премию, а незадачливый мальчишка — уголовное дело (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыли первые поезда "Санкт-Петербург-Севастополь" и "Москва-Симферополь" [фото]
Новости 24
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей