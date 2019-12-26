В Ухте ищут грабителя, порезавшего ножом 23-летнюю девушку-продавца

В Ухте ищут мужчину, который несколько раз ударил ножом продавца торгового ларька. Следователи уже возбудили уголовное дело и разбираются в деталях нападения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Коми.

25 декабря после 18 часов неизвестный мужчина зашел в торговый овощной ларек на улице Оплеснина в Ухте. Он много раз ударил ножом продавца, взял деньги из кассы и сбежал. Девушку увезли с многочисленными колото-резаными ранениями в больницу. После осмотра места преступления следователи начали расследование и возбудили уголовное дело.

Скрин из видео с нападением

Личность злоумышленника и его местонахождение устанавливаются. Приметы напавшего мужчины: на вид 40-50 лет, был в очках, есть седые усы и борода. Если вам что-то известно о местонахождении этого мужчины, просим сообщить по телефону: 02, 112, 8(8216)79-19-63, 79-19-69.

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