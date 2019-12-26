2019-12-26T10:40:10+03:00
Общество

Как в Новый год в Сыктывкаре будут ходить автобусы и маршрутки? Публикуем график

«Комсомолка» делится расписанием маршрутов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Олег ЗОЛОТО
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Стал известен график работы городских автобусов в Новый год и январские каникулы. Сохраняйте себе эту полезную транспортную шпаргалку, чтобы не потерять.

Городские маршруты

31 декабря последний рейс маршрута №18 от «Площади Габова» отправится в 22:39, от «СЛПК» в 23:17. Последний рейс маршрута №54 от «Ж/Д вокзала» отправится в 22:39, от остановки «Улица Славы» в 23:24.

1 января в период с 00:20 до 07:40 будет организована работа автобусных маршрутов №1, 15, 18, 19, 46.

В течение первого дня года автобусные маршруты будут курсировать по специальному графику: №1, 3, 12, 15 , 18, 19, 21, 23д, 26, 29а, 33а, 38, 46, 54.

С 2 по 8 января автобусные маршруты: 1, 3, 12, 15 , 18, 19, 21, 23д, 26, 29а, 33а, 38, 46, 54 будут курсировать по расписанию выходного дня. Расписания размещены на сайте komiavtotrans.ru, в альбомах сообщества и в бесплатном мобильном приложении «Passengr».

Пригородные маршруты

С 1 по 8 января автобусные маршруты №107, 112, 114 будут курсировать будут курсировать по расписанию выходного дня. Расписания размещены на сайте komiavtotrans.ru, в альбомах сообщества и в бесплатном мобильном приложении «Passengr»

1 января будут отменены рейсы по маршрутам: №107 от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 06:45 / 08:00; от остановочного пункта «Нювчим» со временем отправления 07:55 / 09:20

№112 от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 05:35 / 06:40 / 08:40; от остановочного пункта «Гаръя» со временем отправления 06:45 / 07:50 / 10:00;

№114 от остановочного пункта «Городской автовокзал» со временем отправления 06:10; от остановочного пункта «Дань-Дор» со временем отправления 07:50.

***С 1 по 8 января при оплате поездки Транспортной картой или Транспортным брелоком стоимость проезда снижается на 8 и составит 20 . С 9 января и далее скидка составит 2 .

Акция распространяется на автобусные маршруты № 1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 33а, 38, 46, 54, 55.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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