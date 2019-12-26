2019-12-26T12:58:52+03:00
Общество

Непрерывно колол ножом под истошные крики жертвы: видео жуткого нападения в магазине Ухты

Пострадавшая девушка истекала кровью, а отморозок просто перешагнул через нее
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жуткое видео нападения на девушку-продавщицу в Ухте опубликовала информационная программа «День». Неизвестный отморозок не менее десяти раз ударил беззащитную ножом, обчистил кассу, а после просто оставил жертву истекать кровью. Нападение произошло 25 декабря около 18 часов в овощном ларьке Ухты.

Как зафиксировала камера видеонаблюдения магазина, мужчина подошел к девушке из-за спины и несколько раз ударил ее ножом в живот. Ухтинка начала сопротивляться, и это еще больше разъярило преступника. Под истошные крики девушки он раз за разом колол ее ножом. Когда обессиленная девушка упала на пол, неизвестный забрал все деньги из кассы. Как сообщают некоторые источники, его добычей стали 3 тысячи рублей. На видеозаписи можно наблюдать, как он несколько секунд постоял у истекающей кровью продавщицы, а после перешагнул через нее и покинул ларек.

Сейчас состояние 23-летней девушки оценивают как стабильно тяжелое. Она находится в реанимации Ухтинской городской больницы №1, подключена к искусственной вентиляции легких, находится в сознании. Решается вопрос о ее транспортировке бортом санавиации в Сыктывкар.

Личность злоумышленника и его местонахождение устанавливаются. Приметы напавшего мужчины: на вид 40-50 лет, был в очках, есть седые усы и борода. Если вам что-то известно о местонахождении этого мужчины, просим сообщить по телефону: 02, 112, 8 (8216) 79-19-63, 79-19-69.

Жуткое нападение на продавщицу в Ухте 25.12.19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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