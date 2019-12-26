Какие автобусы в новогоднюю ночь в Сыктывкаре будут ходить до 5 утра
Сыктывкарская мэрия рассказала о графике работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. 1 января будет действовать особый график, а с 2 по 8 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.
График работы ночью 1 января
1 маршрут
Школа № 33: 06:52, 08:12, 09:00, 09:32;
ТРЦ «Макси»: 07:32, 08:52, 09:40, 10:12.
Интервал движения с 10:00 до 13:30 16-32 минуты, с 13:30 до 22:16 16 минут.
3 маршрут
Аэровокзал: 06:00, 07:00, 07:30;
с/х Пригородный: 05:30, 06:30, 07:30;
Интервал движения с 07:30 до 18:30 - 30 минут, с 18:30 - 60 минут.
5 маршрут
Давпон: 00:30, 01:10, 01:50, 02:30;
Росгосстрах: 00:50, 01:30, 02:10, 02:50.
11 маршрут
Начало движения: 00:30 с интервалом 60 минут;
Конец движения: 05:00.
12 маршрут
Автостанция: 06:50, 08:30, 14:45, 16:25, 18:05, 19:45;
СЛПК: 07:40, 09:26, 15:35, 17:15, 18:55, 20:35.
13 маршрут
Начало движения: 00:30 с интервалом 30 минут;
Конец движения: 05:00.
14 маршрут
Начало движения: 00:30 с интервалом 15 минут;
Конец движения: 05:00.
15 маршрут
Городской автовокзал: 08:38, 09:50, 10:22;
с/х «Пригородный»: 07:46, 08:58, 09:30.
Интервал движения с 10:00 – 16-24 минуты.
17 маршрут
Росгосстрах: 01:20, 02:20;
с/х Пригородный: 00:50, 01:50, 02:50.
18 маршрут
Пл. им. Габова 06:37, 07:09, 07:41;
СЛПК 07:14, 07:46, 08:18.
Интервал движения с 07:40 – 16 минут, с 21:50 – 32 минуты.
19 маршрут
Автовокзал в сторону ЖД вокзала: 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30;
Автовокзал в сторону «Города Мастеров»: 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30;
Интервалы движения с 09:30 – 20 минут, с 15:30 до 18:00 – 10 минут, с 18:00 – 20 минут.
20 маршрут
Опытная станция: 00:30, 01:00, 02:25, 03:10;
Росгосстрах: 00:45, 01:45, 02:50, 03:30.
21 маршрут
СЛТ: 06:55, 08:05, 09:08, 15:20, 16:29, 17:40, 18:40;
Верхний Чов: 07:25, 08:35, 09:45, 15:56, 17:10, 18:10, 19:10.
23д маршрут
Турбаза «Лемью»: 06:50, 09:00, 11:00, 14:50, 16:50, 18:50;
ЦВК: 07:51, 10:01, 13:50, 15:50, 17:50;
Давпон: 07:36, 09:46, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35;
п.г.т.Краснозатонский (в сторону города): 07:50, 09:15, 11:11, 15:05, 17:05, 19:05;
п.г.т.Краснозатонский (в сторону турбазы «Лемью») 06:35, 08:34, 10:44, 14:33, 16:33, 18:33.
25 маршрут
пл. Габова: 01:45, 03:00;
п. Выльтыдор: 01:15 (в город), 02:05 (из города), 02:50 (в город), 03:20 (из города);
п.г.т. Краснозатонский: 01:00 (в город), 02:20 (из города), 03:35 (из города);
п.г.т. В. Максаковка: 00:45, 02:35.
26 маршрут
Автостанция: 07:25, 08:35, 10:50, 12:00, 13:10, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 20:25, 21:35;
пгт.Седкыркещ: 08:00, 09:10, 11:25, 12:35, 13:45, 15:25, 16:35, 17:45, 18:55, 21:00, 22:10.
27 маршрут
Рейсы в новогоднюю ночь отменяются
29а маршрут
Городской автовокзал: 11:05, 12:18, 13:31, 16:25, 17:37, 18:50;
МФЦ: 11:33, 12:46, 13:59, 16:53, 18:05, 19:18;
м.Заречье: 11:40, 12:53, 14:06, 17:00, 18:12, 19:25.
33а маршрут
Городской автовокзал: 06:00, 06:20, 06:40;
Сыктывкарский фанерный завод: 07:00, 07:20, 07:40.
Интервал движения с 07:00 – 20 минут.
38 маршрут
Рынок (ул.Карла Маркса): 07:40, 08:20, 09:00, 11:00, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20;
Дырнос-3: 08:20, 09:00, 09:40, 11:40, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00.
46 маршрут
Давпон в сторону ЖД вокзала: 06:44, 07:08, 07:40, 08:04, 08:36;
Давпон в сторону Кочпона: 06:38, 07:10, 07:42, 08:14, 08:46.
Интервал движения с 09:00 16 мнут
54 маршрут
ЖДВ: 05:42, 06:14, 06:46, 07:18;
ул.Славы: 06:26, 06:58, 07:30.
Интервал движения с 07:20 – 16 минут, с 21:10 – 32 минуты.
График работы 1 января по маршрутам №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44.
4 маршрут
Городской автовокзал: 08:29;
с/х Пригородный: 8:29;
Интервал движения - 42 минуты.
5 маршрут
Городской автовокзал: 08:08;
Аэровокзал: 08:40;
Интервал 32 минуты.
6 маршрут
Дырнос: 10:28, 11:14, 12:00, 12:46, 13:32, 14:18, 15:04, 15:50, 16:36, 17:22, 18:54, 19:40.
7 маршрут
Школа №33: 07:58;
Городской автовокзал: 08:25;
Интервал движения 58 минут.
17 маршрут
Кардиоцентр: 08:30;
с/х «Пригородный»: 08:30;
Интервал движения с 10:30 – 16 минут.
20 маршрут
Опытная станция: 10:56, 11:40, 12:24, 13:08, 13:52, 14:36, 15:20, 16:04, 16:50, 17:38, 18:26, 19:12.
23 маршрут
пл.Габова: 06:44, 07:54, 09:32;
п.г.т.Краснозатонский: 07:19, 08:29, 10:07;
Интервал движения с 09:32 до 14:00 – 28 минут, с 14:00 до 19:00 – 14 минут, с 19:00 – 28 минут.
24 маршрут
Росгосстрах: 07:15, 08:25, 09:37, 10:51, 12:34, 13:55, 15:05, 16:15, 17:25, 18:35, 20:21, 21:31, 22:41;
Верхний Чов: 07:50, 09:00, 10:12, 11:28, 13:11, 14:30, 15:40, 16:50, 18:00, 19:10, 20:56, 22:06, 23:16;
Верхнечовское кладбище: 10:14, 11:28.
25 маршрут
пл.Габова: 06:15, 07:05;
Верхняя Максаковка: 07:05, 07:55;
Интервал движения составляет 50 минут.
28 маршрут
ул. 65 лет Победы: 09:30, 11:06, 11:54, 12:42, 13:30;
ТРЦ «Макси»: 10:22, 11:58, 12:46, 13:34, 14:22;
Интервал движения 24 минуты.
44 маршрут
Городской автовокзал: 08:01, 08:20, 08:39;
ул.Тентюковская - 07:52, 08:49, 09:08;
Интервал движения с 09:00 – 19 минут.
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