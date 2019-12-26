2019-12-26T19:07:56+03:00
Общество

Грозная Снежная Королева и фейерверк с сюрпризом: 15 новогодних кадров с открытия главной ёлки в Сыктывкаре

Праздник с танцами и хороводами длился около часа. Рассказываем, что было интересного и необычного
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Грозная Снежная Королева сдалась перед чарами волшебстваГрозная Снежная Королева сдалась перед чарами волшебстваФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В Сыктывкаре торжественно открыли главную новогоднюю елку республики. Неполадки - не всегда работающие микрофоны или едкий дым от фейерверков - сгладились атмосферой волшебства, которую создали для детей сказочные персонажи. Мы побывали на Стефановской площади столицы и принесли вам яркий фоторепортаж.

С утра на очистку новогоднего ледового городка направили армию коммунальных работников. К 16:00 лишнего снега на Стефановской площади обнаружено не было.

Большая часть присутствующих на празднике - дети Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Большая часть присутствующих на празднике - детиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пришедшие на праздник открытия главной елки республики любовались на пока утопающие в темноте ледовые фигурки, тестировали каток у елки и ждали начала представления.

Дети оценили праздник Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Дети оценили праздникФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Надо сказать, что гостей мероприятия было в разы больше, чем в предыдущие годы, когда праздник открытия новогодней елки проходил в первой половине дня. На это повлияла и почти плюсовая температура, и удобное для многих время.

Дети веселились от души Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Дети веселились от душиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Представление началось со светодиодного шоу - яркие картины вспыхивали на большом экране и отражались на здании Госсовета и елки. Затем на арену вышли сказочные герои и, как водится, стали воевать со злой силой. В этом году она предстала в образе грозной Снежной Королевы.

Костюмы мальчиков колокольчиков украшали окружающее пространство Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Костюмы мальчиков колокольчиков украшали окружающее пространствоФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Злая волшебница, восседая на троне ледового городка, пыталась вещать о своем праве быть главной героиней Нового года. Однако вначале это у нее не получалось - подвела техника, микрофон не работал, поэтому королева молчала.

На празднике было много Снегурочек - одна краше другой Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На празднике было много Снегурочек - одна краше другойФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Люди отнеслись к техническим неполадках добродушно, громко шутили и улюлюкали. Когда сказочной героине принесли новый микрофон, она некоторое время согласно сценарию пыталась качать права, но быстро сдалась - добро всегда побеждает зло.

Взрослые приходили в оригинальных костюмах Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Взрослые приходили в оригинальных костюмахФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Когда конфликт между сказочными героями был исчерпан, на сцену вышли мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова и председатель Совета города Анна Дю. Они поздравили юных горожан и их родителей с грядущим годом и пожелали исполнения всех желаний. Для полного счастья не хватало зажечь елку. С первого раза, несмотря на дружное ребячье «Елочка гори!», это не получилось. Положение спасла сити-менеджер - взялась за волшебный посох, и символ нового года засиял огнями.

22-метровая елка порадовала огнями Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

22-метровая елка порадовала огнямиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Завершал представление сказочных героев фейерверк. Сотни искр, безусловно, украсили мероприятие. Однако после того, как фитиль прогорел, площадь заполнилась едким дымом. Было тяжело дышать, люди, закрывая лицо руками, отходили подальше. К счастью, спустя минуту воздух очистился, и люди вернулись к сцене.

Фестиваль хороводов завершил праздник Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Фестиваль хороводов завершил праздникФото: Наталия БЕШКАРЕВА

После торжественного открытия елки стартовал фестиваль хороводов. Говоря языком советских передовиц, он сплотил горожан от мала до велика. Деды Морозы и Снегурочки в блестящих одеяниях, мальчики в костюмах колокольчиков, девочки в костюмах скоморохов и даже один киборг кружились вокруг елки и не только. После хороводного веселья те, кто еще не успел оценить ледовый городок, принялись восполнять этот пробел - изучать скульптуры и делать на их фоне селфи.

Хороводы - это целое искусство Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Хороводы - это целое искусствоФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Однако многие уже давно успели покататься на всех горках или посидеть на романтичных скамейках у сказочных деревьев. Дело в том, что городок сияет яркими огнями для посетителей уже с понедельника. Работать он будет весь январь и половину февраля. Ближе к этому времени городок демонтируют, чтобы очистить площадь для проводов зимы.

Хороводы понравилось водить и взрослым, и малышам Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Хороводы понравилось водить и взрослым, и малышамФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Среди Снегурочек и Дедов Морозов затесался киборг. Или это робот? Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Среди Снегурочек и Дедов Морозов затесался киборг. Или это робот?Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Распорядитель хороводов Людмила создавала праздничное настроение Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Распорядитель хороводов Людмила создавала праздничное настроениеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Деды Морозы и Снегурочки охотно позировали Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Деды Морозы и Снегурочки охотно позировалиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Праздник на открытие елки - это всегда весело Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Праздник на открытие елки - это всегда веселоФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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