2020-01-09T12:11:51+03:00
Общество

В Печоре дворы тонут в мусоре

Общественники проверили, как работает оператор по вывозу ТКО
Дарья ЮДИНА
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В Печоре общественники обошли дворыВ Печоре общественники обошли дворы
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8 января члены Общественного народного фронта и движения «Народный контроль» обошли дворы в Печоре. Они заявили, что работа оператора по вывозу ТКО оставляет желать лучшего: дворы тонут в мусоре.

Проверяющие были недовольны результатами работы ООО "Консул"

Проверяющие были недовольны результатами работы ООО "Консул"

Предметом проверки стала работа ООО «Консул» подрядчика, который отвечает перед «Ухтажилфондом» за вывоз отходов в Печоре». Комиссия посетила площадки, где не нужно расчищать дорогу, чтобы добраться до мусорных баков. Результаты инспекции оказались неутешительными: ООО «Консул» сейчас не полностью справляется со своими обязанностями. Проверяющие отметили, что претензии есть и к работе ООО «Консул», и к работе управляющих компаний, которые не справляются с уборкой дворов от снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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