Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми поздравили юных жителей Тимано-Печоры

Больше четырех тысяч ребят из Республики Коми и Ненецкого округа побывали на новогодних утренниках, организованных при поддержке предприятия.

В зимние каникулы в разных уголках региона прошли новогодние елки со сказочными представлениями и традиционными хороводами. ЛУКОЙЛ-Коми традиционно пригласил на них не только детей своих работников, но и ребят из малообеспеченных семей, детских домов.

ЛУКОЙЛ-Коми накануне Нового года для юных усинцев юные организовал веселые утренники.

В Усинске праздники прошли в городском Дворце культуры и Молодежном центре. Причем организаторы учли возраст ребят. Так, юные усинцы смогли поучаствовать в космических приключениях мальчика Димы и вместе одолеть коварного злодея, задумавшего лишить детей праздника. Для подростков прошли новогодние развлекательные программы с дискотекой. А в Ухте, например, ребята постарше получили билеты в кино на мультипликационный и приключенческий фильмы.

Кроме того, нефтяники продолжили давнюю традицию вручения благотворительных подарков. Яркие рюкзачки со сладостями и настольными играми получили около трех тысяч воспитанников детсадов, детских домов и школьников, дети из малообеспеченных семей и ребята с особенностями здоровья из муниципальных образований «Усинск», «Печора», «Ухта, «Сосногорск», «Усть-Цилемский» и «Ижемский» в Республике Коми, а также юные жители Ненецкого автономного округа.