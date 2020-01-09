Появилось видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте
Сегодня в 16:45 в Ухте случилось чрезвычайное происшествие. Горожане сообщали о взрыве. Он был такой силы, что силу удара ощутил весь город: у людей в домах трясло стекла, а за Ухтой осветило небо. Очевидцы сняли множество видео.
Видео пожара в Ухте. Автор- Светлана Плеханова.
В отделе информации и связей с общественностью ухтинской администрации рассказали, что взрыв случился на территории нефтеперерабатывающего завода.
- Пока официальной информации точной нет. Возник пожар. Выехали службы. Идет тушение, - сообщил заведующий отделом Евгений Грох.
Видео Степана Куцакова.Ухта взрыв на Ухтанефтепереработка #где #коми #Ухтанефтепереработка
В ухтинском управлении по делам ГО и ЧС добавили, что на место выехали все пожарные службы города.
Ко всему прочему, из местного ТРЦ «Ярмарка» эвакуировали людей, потому что он находится в непосредственной близости от эпицентра возгорания.
Газета «Палитра города» между тем пишет, что угрозы населению нет.
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Взрыв в Ухте.Взрыв в Ухте был такой силы, что окна у людей выбило. Само зарево было видно со всех районов города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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