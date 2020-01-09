2020-01-09T18:19:56+03:00
Общество

Появилось видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

На место взрыва выехали все пожарные расчеты города
Дарья ЮДИНА
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Фото Николая АкулинаФото Николая Акулина
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Сегодня в 16:45 в Ухте случилось чрезвычайное происшествие. Горожане сообщали о взрыве. Он был такой силы, что силу удара ощутил весь город: у людей в домах трясло стекла, а за Ухтой осветило небо. Очевидцы сняли множество видео.

Видео пожара в Ухте. Автор- Светлана Плеханова.

В отделе информации и связей с общественностью ухтинской администрации рассказали, что взрыв случился на территории нефтеперерабатывающего завода.

- Пока официальной информации точной нет. Возник пожар. Выехали службы. Идет тушение, - сообщил заведующий отделом Евгений Грох.

Видео Степана Куцакова.Ухта взрыв на Ухтанефтепереработка #где #коми #Ухтанефтепереработка

В ухтинском управлении по делам ГО и ЧС добавили, что на место выехали все пожарные службы города.

Ко всему прочему, из местного ТРЦ «Ярмарка» эвакуировали людей, потому что он находится в непосредственной близости от эпицентра возгорания.

Газета «Палитра города» между тем пишет, что угрозы населению нет.

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Взрыв в Ухте.Взрыв в Ухте был такой силы, что окна у людей выбило. Само зарево было видно со всех районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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