Появилось видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

Сегодня в 16:45 в Ухте случилось чрезвычайное происшествие. Горожане сообщали о взрыве. Он был такой силы, что силу удара ощутил весь город: у людей в домах трясло стекла, а за Ухтой осветило небо. Очевидцы сняли множество видео.

Видео пожара в Ухте. Автор- Светлана Плеханова.

В отделе информации и связей с общественностью ухтинской администрации рассказали, что взрыв случился на территории нефтеперерабатывающего завода.

- Пока официальной информации точной нет. Возник пожар. Выехали службы. Идет тушение, - сообщил заведующий отделом Евгений Грох.

Видео Степана Куцакова.Ухта взрыв на Ухтанефтепереработка #где #коми #Ухтанефтепереработка

В ухтинском управлении по делам ГО и ЧС добавили, что на место выехали все пожарные службы города.

Ко всему прочему, из местного ТРЦ «Ярмарка» эвакуировали людей, потому что он находится в непосредственной близости от эпицентра возгорания.

Газета «Палитра города» между тем пишет, что угрозы населению нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв в Ухте: «Сначала небо озарилось оранжевым цветом, а потом бабахнуло»

Жители города сообщают о сильном грохоте и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода (подробности)